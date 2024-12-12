Kapadokya'da Yılbaşı Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesi yerli ve yabancı turistlerini 'noel' ve yeni yıl kutlamalarında ağırlamak için gün sayıyor.

Noel ve yeni yıl kutlamalarına hazır olan Kapadokya otelcileri, Dünya'nın birçok yerinden gelecek yerli ve yabancı turistleri beklemeye başladı. Kapadokya'yı ve yeni yılın ilk saatlerini dolu dolu yaşamak isteyen misafirler için tüm hazırlıklarını tamamlayan Kapadokya bölgesinde doluluk oranları da yüzde 70'i geçti. Peribacalarının yanı sıra ilginç kaya oluşumları, birbirinden güzel vadileri, yeraltı ve yer üstü oluşumlarıyla tarihi ve kültürel zenginleriyle yerli ve yabancı turistlerin dört mevsim ilgi gösterdiği Kapadokya'da yılbaşında da yoğunluk yaşanacak. Bölgedeki kayadan oyma eğlence tesislerinde yılbaşı gecesi için hazırlıklar sürerken, bazı oteller haftalar öncesinde kontenjanlarını doldurup rezervasyonları kapattı. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez yaptığı açıklamada, Kapadokya bölgesinde yılsonuna doğru bir yoğunluğunun yaşanacağını söyledi. Bölgede doluluk oranlarının yüzde 70'leri geçtiğini söyleyen Ölmez ayrıca yeni yıla Kapadokya bölgesinde girmek isteyen misafirlerin erken rezervasyon yaptırmaları konusunda da uyardı. Ölmez; "Ayın üçüncü haftasından itibaren bölgede bir yoğunluk bekliyoruz. Şu anda doluluk oranlarınız yüzde 65-70 seviyelerinde. Son dakika rezervasyonları ile de doluluk oranları yüzde yüze ulaşacak. Çünkü Kapadokya'da yılbaşı geçirmek, özellikle iç pazarda bir ritüel haline geldi. Geçen yıl Kapadokya bölgesi tamamen dolmuştu. Bu yılda aynı doluluk oranına ulaşacağız" dedi.

Kapadokya bölgesinde her bütçeye uygun konaklama ve eğlence merkezlerinin de olduğunu söyleyen KAPTİD Başkanı Ölmez, bölgede 35 Euro ile 800 Euro arasında değişen fiyatlar ile konaklama imkanı olduğunu da sözlerine ekledi. - NEVŞEHİR