Üye Girişi
Haberler

Kantin İşletmecisinden Mobbinge Tepki: Raflarını Boşaltıp Eylem Yaptı

Kantin İşletmecisinden Mobbinge Tepki: Raflarını Boşaltıp Eylem Yaptı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir okulda kantin işletmeciliği yapan Recep Akpınar, okul yönetiminin mobbing uyguladığını öne sürerek ürünlerini raflardan kaldırdı ve duruma tepki gösterdi. Akpınar, yasal haklarını kullanarak konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan bir okulda kantin işletmeciliği yapan Recep Akpınar, okul yönetiminin kendisine mobbing uyguladığını iddia etti. Akpınar, "Sattığım her şeye yasak dediler" diyerek tüm raflarını boşalttı ve "İşte istedikleri kantin bu" diyerek duruma tepki gösterdi.

Karasu ilçesinde bir okulda kantin işletmeciliği yapan Recep Akpınar, okul yönetiminin kendisine mobbing uyguladığını iddia ederek sıra dışı bir tepki gösterdi. Raflarındaki tüm ürünleri boşaltan Akpınar, "Benden istedikleri tam da böyle bir kantin" diye konuştu.

İşletmeci Akpınar, "Okul idaresi ve okul aile birliği, hakkım olduğu halde işletmekte olduğum okul kantinimi ihaleye çıkartmak istediler. Yasal hakkımı kullandığım ve direndim. Müfettiş talep ettim ve gelerek incelemede bulundular. Okul yönetimi ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne üst yazı yazarak sonucu sordu. Milli Eğitim ise müfettiş raporu sonuçlanana kadar kantinin işletmesinin hizmetine devam etmesi kararı olduğunu okul yönetimine belirtti" dedi.

Mevzuatların kantin işletmecilerini kısıtladığını ve sorunlar yaşadıklarını belirten Recep Akpınar, "Kantin kiralarının iki üç katına çıkması. Personel maaşları, giderler ve maliyetlerle boğuşurken okul idaresi bize kolaylık sağlamak yerine öğrencileri örgütlüyor, konferans salonunda toplantı düzenleyerek kantini CİMER'e şikayet etmesi yönünde telkinler veriyor. Burada bir hoşgörü yok, kasıt var ve mobbing uygulanmakta. Okul idaresi, yerleştirdiği kamerayla mahremim olan kasamı dahi çekiyor. Bunu sözlü olarak uyardım, yasal olmadığını söyledim. Hiçbir geri adım atmadılar. Son olarak da sattığım tüm ürünlere karşı satılamayacağını belirtmeleri üzerine bütün sattığım ürünleri raflardan kaldırdım. Bu mobbinge karşı mücadelemi vereceğim ve müfettiş raporu ne olursa olsun konuyu yargıya taşıyacağım" diyerek konuyu yargıya taşıyacağını belirtti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler 3-sayfa Akpınar sakarya Karasu Kantin Eğitim Hukuk Yerel

Dev çukurdan vinçle çıkarıldı! Görgü tanıklarından Nasrallah'ın cesediyle ilgili çarpıcı tespit

Görgü tanıklarından Nasrallah'ın cesediyle ilgili çarpıcı tespit

 Fransız basınından olay iddia: Nasrallah'ın yerini İsrail'e İranlı bir casus söyledi

Fransız basınından Nasrallah suikastıyla ilgili gündem yaratacak iddia

 Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin

"Ödeme yaparken kasada bu sözü duyarsanız hemen ihbar edin"
Kapalıçarşı esnafını isyan ettiren zam! Yeni işgaliye ücretleri sonrası protestoya başladılar

Kapalıçarşı'da isyan! Zammı duyan esnaf protestoya başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI maç izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Canlı şifresiz HD maç izle! Antalyaspor- Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Afyonspor- Isparta 32 Spor maçı CANLI İZLE! Afyonspor- Isparta 32 Spor maçı şifresiz mi? (TFF 2. Lig) 29 EYLÜL BUGÜN HAVA NASIL? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? Giresunspor- Elazığspor maçı CANLI İZLE! Giresunspor- Elazığspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? (TFF 2. Lig) Meriç Erkan kimdir? Meriç Erkan kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster CANLI izle! ATV 29 Eylül Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm izleme linki İstanbul için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu Trabzonspor- Konyaspor maçı ne zaman? Trabzonspor- Konyaspor maçı saat kaçta, şifresiz mi? Antalyaspor- Fenerbahçe maçı ne zaman? Antalyaspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 29 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 29 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });