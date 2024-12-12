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Kangal Yavrularında Kuyruksuzluk Şaşkınlık Yarattı

Kangal Yavrularında Kuyruksuzluk Şaşkınlık Yarattı
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Erzurum'un Oltu ilçesinde, Kangal köpeği yavrularından dört tanesinin doğuştan kuyruksuz olması, köpek sahiplerini ve uzmanları şaşırttı. Veterinerler, durumun genetik bir mutasyon veya ırk yakınlığından kaynaklanabileceğini belirtti.

Erzurum'un Oltu ilçesinde dünyaya gelen köpek yavrularının bazılarında kuyruk olmaması sahiplerini şaşırttı.

Oltu İbrahim Bey Çiftliği'nde, İsmail Hakkı Ekinci'ye ait dişi Kangal köpeği, 15 gün önce sağlıklı altı yavru dünyaya getirdi. Ancak geçtiğimiz günlerde yavruları kontrol etmek için çiftliğe giden Ekinci, büyük bir hayret yaşadı. Zira yavruların dördünün kuyruğunun olmadığını fark etti.

Ekinci, durumu şu sözlerle anlattı:

"Yavru köpeklerimi kontrol etmeye gittim, baktım dört tanesinin kuyruğu yok. Babalarının kuyruğu kesikti ancak bu yavruların kuyruksuz olması beni çok etkiledi."

Kangal ırkında, özellikle köpeklerin kuyruk kesimi, bazı yetiştiriciler tarafından yaygın bir uygulama olarak biliniyor. Ancak İsmail Hakkı Ekinci'nin yavrularında gözlemlenen bu durum hem köpekseverler hem de uzmanlar tarafından hayretle karşılandı. Kuyruğun doğuştan eksik olması ise genetik bir durum olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Veteriner Hekim Barış Işıldak, yavruların sahibi tarafından bir kısmında kuyruk olmadığı, bir kısmında da kuyruk olduğundan haberdar edildiklerini belirterek, "Bunun sebebini merak etmiş yetiştiricimiz. Biz de gerekli bilgileri verdik. Mutasyon sonucu olabileceğini veya anne ile baba ırk yakınlığından dolayı olabileceğini tahmin ediyoruz. Kuyruksuz ırklar var. Bundan dolayı olabileceğini bilgisini verdik. ya da nörolojik bir problem olabilir. Yavruları biz de takip edeceğiz. Buna göre tekrardan bir değerlendirme yapacağız" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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