Kandıra'da Belirli Plajlarda Denize Girmek Yasaklandı

Kandıra'da Belirli Plajlarda Denize Girmek Yasaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kötü hava ve deniz koşulları nedeniyle bazı plajlarda denize girmek yasaklandı. Kaymakamlık, vatandaşları belirlenen plajlar haricinde denize girmemeleri konusunda uyardı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Bağırganlı, Seyrek, Kerpe, Kovanağzı ve Miço dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava-deniz şartları sebebiyle cumartesi günü Kandıra ilçemizde bulunan Bağırganlı, Seyrek, Kerpe, Kovanağzı ve Miço (Kadınlar Plajı) dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın belirtilen alanda duba ve mantarlar içerisinde denize girmeleri, diğer alanlarda denize girmemeleri önemle rica olunur" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Göçebe aile reisine görkemli veda: Som altından tabutla 1 haftalık veda turu

Göçebe krala görkemli veda! Som altından tabutla 1 haftalık veda turu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğa Lara Akkaya'dan Tayanç Ayaydın'a taciz suçlaması

"Abi" dedi, tacize uğradı! Genç oyuncudan sarsıcı ifşa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.