Kanada Başbakanı Trudeau'nun Jamaika seyahatinde uçağı arızalandı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun tatil için gittiği Jamaika'da uçağının arızalandığı ortaya çıktı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun uçağında arıza yaşandığı oraya çıktı. Kanada Başbakanının Jamaika seyahatinde kullandığı uçağın bozulmasının ardından Kanada Silahlı Kuvvetleri tarafından ikinci bir uçağın gönderildiği açıklandı. Trudeau'nun uçağındaki arızanın 2 Ocak'ta tespit edildiği kaydedilirken, bir gün sonra ikinci bir uçağın arızalanan uçağı onarmak üzere bakım ekibi götürdüğü bildirildi. Güvenlik gerekçesiyle askeri uçak ile seyahat etmesi gereken Trudeau'nun arızanın giderilmesi ile 4 Ocak'ta ülkesine döndüğü ifade edildi. Trudeau, 26 Aralık'ta Jamaika'ya varmıştı.

Geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından ülkesine dönmeye hazırlanan Kanada Başbakanı, uçağında yaşanan arıza nedeniyle Hindistan'dan 2 gün sonra ayrılmıştı. - OTTAWA