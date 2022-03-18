Kan bağışı kampanyasına öğrencilerden yoğun ilgi

ZONGULDAK (İHA) - Çaycuma kampüsünde Zonguldak Kızılay Kan Merkezi iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi. "İyi ki varsın Kan Dostum" sloganıyla gerçekleştirilen kampanyaya öğrenciler, öğretim elemanları ve idari personel yoğun ilgi gösterdi.

Çaycuma Meslek Yüksekokulu eğitim binasında gerçekleştirilen kampanyada toplam 95 ünite kan bağışı gerçekleştirildi. Çaycuma Meslek Yüksekokulu öğrencileri Kızılay kan bağışı kampanyası hakkında bilgiler veren broşür ve bilgilendirici formları kan bağışı için gelen gönüllülere takdim ederken, Kızılay yetkilileri Çaycuma Meslek Yüksekokulu yönetimine katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Kampanya hakkında açıklamalarda bulunan Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Hikmet Yazıcı, Toplumsal farkındalık oluşturma adına sosyal sorumluluk projelerine her zaman öncelik verildiğini belirterek insan yaşamı için en temel kaynaklardan biri olan kan bağışı hususunda Üniversitenin gösterdiği duyarlılık sayesinde meslek yüksekokulunda da gönüllü bağış kampanyasına destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirtti. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel