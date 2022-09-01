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El fireni çekilmeyen kamyoneti böyle durdurdular

Yerel Haberler

El fireni çekilmeyen kamyoneti böyle durdurdular Kamyoneti durdurmak için işte böyle seferber oldular Sakarya'nın Geyve ilçesinde el freni çekilmeyen kamyonet hareket edince esnaf aracı durdurmak için seferber oldu.

El fireni çekilmeyen kamyoneti böyle durdurdular

Kamyoneti durdurmak için işte böyle seferber oldular

SAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesinde el freni çekilmeyen kamyonet hareket edince esnaf aracı durdurmak için seferber oldu. Kamyoneti tutarak durduran esnafın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Camikebir Mahallesi Mithatpaşa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonetini park eden sürücü el frenini çekmeyi unuttu. Kendiliğinden hareket eden kamyoneti gören çevredeki esnaf kamyoneti durdurmak için seferber oldu. Kapıları kitli olan kamyoneti tutarak durdurmaya çalışan esnafın verdiği mücadele güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin kendi kendine hareket etmesi, esnafın kamyoneti durdurmak için seferber olması ve kamyoneti durdurmaları yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Hazer - Yerel

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