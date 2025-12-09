Haberler

Soğuk havada yürek sızlatan yolculuk

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kamyonetin kasasında soğuk havada seyahat eden bir çocuğun görüntüsü, izleyenleri etkiledi. Görüntüyü çeken vatandaş, çocuğun durumuna dikkat çekerek sitem etti.

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 kara yolunda soğuk havada kamyonet kasasında seyahat eden ve üşümemek için kasanın köşesine sığınan çocuğun yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüyü çeken kişi ise "İnanılır gibi değil arabanın içine ufacık çocuğu sığdıramamışlar, yazık günah" sözleriyle sitem etti.

Adapazarı-Karasu kara yolunda meydana gelen olayda, 54 HZ 155 plakalı kamyonetin kasasında soğuk havada yolculuk yapan ve üşümemek için kasanın köşesine sığınan çocuğun yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri çeken kişi, "Ufacık kız çocuğunun arabanın arkasına koymuşlar, kendileri önde gidiyor ve hepsi telefonla oynuyor. Nasıl bir saygısızlıktır bu? Daha 10 yaşında değildir o çocuk, tek başına pusmuş arka kapağın dibine böyle bir şey olabilir mi? Önce kocaman erkek çocuk var onu almamışlar da ufacık kız çocuğunu koymuşlar. İnanılır gibi değil, arabanın içine ufacık çocuğu sığdıramamışlar, yazık günah" diyerek tepki gösterdi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
