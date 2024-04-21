Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonetle motosikletin karıştığı kazada motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralandı. Kaza Gazi Bulvarı Emniyet Kavşağında meydana geldi. Yaralılar ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonetle motosikletin karıştığı kazada motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Gazi Bulvarı Emniyet Kavşağında meydana geldi.
M.T. yönetimindeki 60 AEH 747 plakalı Ford marka kamyonet, A.Y'nin kullandığı 60 KV 494 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosikletin üzerindeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi.