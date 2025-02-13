Kamu Yöneticilerine Mobbing ve İnsan Davranışları Eğitimi

Kamu Yöneticilerine "Mobbing Kavramı ve Unsurları" ile "Fark Oluşturan İnsan Davranışları" Semineri düzenledi.

Erzurum Valiliği koordinesinde, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın desteğiyle yürütülen hizmet içi eğitim seminerleri kapsamında, kamu kurum yöneticilerine yönelik önemli bir etkinlik gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen seminerde, "Mobbing Kavramı ve Unsurları" ile "Fark Oluşturan İnsan Davranışları" konuları ele alındı.

Eğitimci Gizem Sefer'in sunumuyla başlayan ilk oturumda, mobbingin tanımı, unsurları ve önlenmesine yönelik uygulamalar detaylı şekilde aktarıldı. Katılımcılara teorik bilgilerin yanı sıra pratik örnekler sunularak farkındalık oluşturuldu.

Seminerin ikinci oturumunda ise Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erten Gökçe, "Fark Oluşturan İnsan Davranışları" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Günlük yaşamdan örneklerle anlatımını zenginleştiren Prof. Dr. Gökçe, başarılı bir kariyer ve etkili kurumlar için üç temel unsurun altını çizdi: İşinde iyi olmak, sürekli öğrenmek ve gelişmek, insan ilişkilerini etkili yönetmek.

Prof. Dr. Gökçe, "Bir kurumu başarıya taşıyan en önemli faktör büyüklüğü, üretim kapasitesi veya mühendislik başarısı değil; işinde uzman, yetenekli ve motivasyonu yüksek insan kaynağıdır. Etkili kurumlara bakıldığında, kişisel başarı için en kritik unsurun işi sahiplenme olduğu görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Seminere, Erzurum'daki kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri ve çok sayıda personel katılım sağladı.

Programın sonunda Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, seminerin oldukça faydalı geçtiğini belirterek, katılan personele başarılar diledi. - ERZURUM