Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş: Dağ Fare Doğurdu - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 3600 ek gösterge düzenlemesine sendikaların tepkisi sürüyor. Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, düzenleme için "Dağ fare doğurdu" dedi. HAKSEN Elazığ İl Temsilcisi Murat Akdin ise "3600'den sadece 600'ü alabildik. 3 bini kaldı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 3600 ek gösterge düzenlemesine Kamu Sağlık-Sen ve HAKSEN de tepki geldi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI MAĞDUR OLMUŞTUR"

Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, düzenlemenin bu şekilde yasalaşması halinde özellikle hekim dışı çalışanlar açısından büyük mağduriyetlere yol açacağını ve sağlık çalışanları arasında büyük bir infial yaratacağını söyledi. Karataş, şöyle konuştu:

"3600 ek gösterge ile ilgili Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra sağlık çalışanları arasında büyük bir infial oluştu. Bu infialden dolayı sağlık çalışanlarımız üzüntülü ve bu konuda mağdurlar. Bu mağduriyetlerin en büyüğü, lise mezunu, 4B'li çalışanlarımız, artı idari hizmetler kadrosunda olup da hasta bakıcı kadrosunda olan çalışanlarımızdır. Daha doğrusu 'pandeminin kahramanları' dediğimiz sağlık çalışanları, maalesef 2 yıllık ve 4 yıllık olmaması nedeniyle bu konuda mağduriyet yaşamaktadırlar. Bu mağduriyetin giderilmesi için yeniden bir düzenlemenin yapılması, daha doğrusu 3600 ek gösterge ile ilgili çıkacak kanun tasarısına bunların eklenmesi ve bunların giderilmesi için yeni maddelerin eklenmesi gerekmektedir. Sağlık çalışanlarımız, bu kadar özveriyle çalışmalarına rağmen 3600'den yararlanamamaları nedeniyle hem maaşlarında hem de emekli ikramiyelerinde hem de emeklilik maaşlarında büyük bir mağduriyet yaşayacaklardır. Bunun en güzel örneğini şu şekilde verebilirim. 30 yıl hizmet süresi olan bir sağlık çalışanımız maaşında 97,47 TL, emeklilik aylığında 113,05 TL, ikramiyesinde de 4 bin 238 lira civarında bir artma söz konusu olacaktır. Burada en büyük sıkıntımız, 1 Ekim 2008 öncesi işe başlayan çalışanların işlemleri 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanuna göre değil, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortaları Kanunu hükümlerine göre yapıldığı için, bu yasaya tabi olanların emekli aylığı hesabında ek gösterge kullanılamıyor.

"EMEKLİLİK MAAŞINDA BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAKTIR"

Bu göstergenin kullanılmaması nedeniyle de bu çalışanlar maalesef 3600 ek göstergeden faydalanmaz duruma gelmektedir. Prime esas kazanç üzerinden emekli aylığı hesaplandığından, yasada emeklilik ikramiyesi ile ilgili bir madde olmadığından, geçici madde ile Emekli Sandığı Kanunu'na atıfta bulunularak emekli ikramiyesi hesaplanıp ödemesi yapılmaktadır. Hal böyle olunca bu kapsamda olan memurların emeklilik maaşlarında büyük bir değişiklik olmayacaktır. Bu da büyük bir mağduriyet yaratacaktır. Bazı memurların sınıfları farklı olduğu için, özellikle hasta bakıcı kadrolarında çalışanlar için söylüyorum bunu, 600 puanlık artıştan faydalanamayarak, sınıfları yardımcı hizmetler sınıfında olduğundan dolayı bu hizmetlerde kadrolu çalışanlarımız maalesef bu düzenlemeden yararlanamayacaklar. Sağlık çalışanlarının maaşlarının düzeltilmesi ile ilgili şu anda Meclis'te yasa tasarısı görüşülmekte, Meclis komisyonunda tartışılmakta. Bu konuda bazı sıkıntılarımız var. Özellikle 'yardımcı hizmetler' diye nitelendirilen ki biz bu tanımı kabul etmemekteyiz, sağlık çalışanları bir bütündür. Kısacası özetle şunu demekteyiz; maalesef dağ fare doğurma noktasına gelmiştir.

"BU DÜZENLEME BİR FİYASKODUR"

Biz, artık yayınlanan ve söylenen bu kanunla ilgili, özellikle hem 3600 ek gösterge ile ilgili hem de sağlıkçılara maddi anlamda yapılacak ek zam ile ilgili düzenlemeleri tamamıyla bir fiyasko olarak görmekteyiz. ve 3600 ek göstergenin ayrımcılığa tabi tutulmasından dolayı o kadar yıl beklenen ve sağlık çalışanlarının hakikaten en büyük özlemi olan 3600'e kavuşmaları noktalarında yaşamış oldukları bu sıkıntıların giderilmesinin bir an önce yapılması noktasında, kanunun değiştirilmesi noktasında çalışma yapılmasını beklemekteyiz. Bu sıkıntının giderilmesi noktasında sağlık çalışanları arasındaki ayrımın bir an önce giderilmesini istiyoruz ve bunu sürekli dile getireceğiz. Bu konuyla ilgili yasa bu şekilde çıkarsa biz konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız.

"KAMU GÖREVLİLERİ ARASINDA AYRIMCILIK YAPILMIŞTIR"

HAKSEN Elazığ İl Temsilcisi Murat Akdin de yapılan düzenlemenin kamu görevlileri arasında ayrımcılığa neden olduğunu, bu düzenlemeyle lisans mezunları ile ön lisans ve teknik hizmetler sınıfına ayrıcalık tanınmadığını söyledi. Akdin, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekilde yapılacak olan ek gösterge düzenlemesi, kamu görevlilerine aynı faydayı sağlamaktan uzak olup, kamu görevlileri arasında ayrımcılığa sebep olmuştur. Bu yapılan düzenleme sonucunda lisans mezunlarına ayrıcalık tanınırken diğer ön lisans ve teknik hizmetler sınıfına ayrıcalık tanımamıştır ve bu göstergeden faydalanamamışlardır. 3600'ün bizim tamamen istediğimiz doğrultuda olması, tamamen dağın fare doğurduğunu göstermiştir. Burada din hizmetleri sınıfındaki lisans mezunları, sağlık hizmetleri kolunda, emniyet hizmetleri kolunda ve avukat kolunda uygulanmıştır. Bu hizmetler dışında dağ tamamen fare doğurmuştur ve kamu çalışanlarının arasında ayrımcılığa gidilmiştir.

"3600'DEN SADECE 600'Ü ALABİLDİK"

Bu düzenleme, hizmet sınıfları arasında ayrımcılık yapmıştır. Bunu tekrar söylüyorum; 25 yıl hizmet üzerine emekli olacak kamu görevlisi için güncel katsayı üzerinden ek göstergesi 3600'ün altında kalanlar için artı 600 ek gösterge, emekli aylığında 110 TL, emekli ikramiyesinde ise 3 bin 530 TL fark etmiştir. Ek göstergesi 3600'ün altında kalanlar içinse artı 800 ek gösterge emekli aylığında 147 TL, emekli ikramiyesinde ise 4 bin 710 TL net artış göstermiştir. Ek göstergesi 3000'den 3600'e yükselenler için emekli aylığında bin 157 TL emekli ikramiyesinde ise 37 bin 83 TL artış olacaktır. 3600'ü gözden geçirerek Meclis'e getirmesi ve revize edilmesi gerektiğini sendika olarak düşünmekteyiz. Yıllardır söylediğimiz gibi 3600 diye diye 3600'den sadece 600'ü alabildik. 3 bini kaldı. Onu da Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir an önce yerine getirmesini talep ediyoruz."

ANKA / Yerel