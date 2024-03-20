Kamu Emekçileri Giyim Yardımı Hakkı İçin Açıklama Yaptı

HABER: ECE AZAK – KAMERA: ÖZGÜR ŞENGÜL

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (Tarım Orkam Sen), Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası ( Bts ), Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM), kamu emekçilerinin giyim yardımı hakkının ödenmesi için bugün İzmir Alsancak Gar'da açıklama yaptı. BTS İzmir Şube Başkanı Erdal Akyol, "Kamu kurumlarında yıllardır ödenen giyim yardımı hakkının gasp edilmesini kabul edilemez buluyoruz" dedi.

İzmir Alsancak Gar'da bir araya gelen Tarım Orkam Sen, BTS, Enerji, ESM üyeleri, kamu emekçilerinin giyim yardımı bedelinin ödenmesi için ortak basın açıklaması yaptı. Tüm kamu emekçileri adına ortak basın açıklamasını okuyan BTS İzmir Şube Başkanı Erdal Akyol, şunları söyledi:

"Giyim yardımı, yıllardır 'koruyucu giyim yardımı' adı altında çek ve giyim kartı gibi yollarla verilirken; bunun yasal altyapısının tüm memurlara giyim yardımı verilmesini ve koruyucu giyim malzemesi yardımının da ayrı bir başlık olarak ele alınmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesini KESK'e bağlı sendikalar olarak her fırsatta dile getirdik. Yine toplu sözleşmede, giyim yardımının usul ve esaslarını belirleme yetkisini yetkili sendika ile ilgili kurumlara vermiştir. Ancak yetkili sendika Memur-Sen yıllarca giyim yardımını kendi kazanımları olarak pazarlarken ve hatta sadece kendi sendika üyelerine verilmesini dahi talep edecek kadar eşitlik ilkesinden uzaklaşırken bu denli basit bir sorunu çözme zahmetine bile girmemiştir."

"HER FIRSATTA EMEKÇİNİN CEBİNE GÖZ DİKİLMEKTEDİR"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı 2021/14 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ni öne sürerek giyim yardımı ödemesinin engellendiğini söyleyen Akyol, "Bu nasıl bir tasarruftur ki kamuda üç beş maaş alan bürokratlara, lüks makam araçlarına, iktidar sahiplerinin şatafatına, sermayenin affedilen vergilerine uğramazken; her fırsatta emekçinin cebine göz dikmektedir" dedi. Akyol, şöyle konuştu:

"İŞÇİLER VE EMEKÇİLER ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN KEMER SIKMA POLİTİKALARININ, HAK GASPLARININ BUNUNLA SINIRLI KALMAYACAĞINI GÖRÜYORUZ"

"Tarım Orkam Sen, BTS ve ESM olarak bulunduğumuz iş kollarında yer alan kamu kurumlarında yıllardır ödenen giyim yardımı hakkının gasp edilmesini kabul edilemez buluyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eliyle işçiler ve emekçiler üzerinden yürütülen kemer sıkma politikalarının, hak gasplarının bununla sınırlı kalmayacağını görüyoruz. Seçimlerin ardından yeni vergilerin gündeme geleceği, başta elektrik ve doğal gaz olmak üzere temel tüketim kalemlerine fahiş zamların yapılacağı, KİT'lere yönelik özelleştirme saldırılarının hızlandırılacağı şimdiden dile getirilmektedir. Giyim yardımının gasbedilmesi bu sürecin bir parçasıdır."

"ELİNİZİ EMEKÇİLERİN CEBİNDEN, KAZANILMIŞ HAKLARIMIZDAN ÇEKİN"

Tüm kamu emekçilerine mücadelelerini büyütmek için çağrıda bulunan Akyol, "Bizlerin KESK üyesi sendikalar olarak mücadelesi, kamu emekçilerinin insanca yaşayabileceği ücret mücadelesi ve sosyal haklarımızın geliştirilmesi mücadelesidir. Sadece bizim sesimizi yükseltmemiz de yetmez; tüm kamu emekçilerini sesimizi büyütmeye çağırıyoruz. İktidara ve kamu kurumlarına tehdit dolu yazılar yazan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na buradan bir kez daha sesleniyoruz; elinizi emekçilerin cebinden, kazanılmış haklarımızdan çekin. Kaynak gerekiyorsa size adres gösterebiliriz. Her gün insan emeğinin, doğanın talanından beslenen, vergileri durmaksızın affedilen ve kamu kaynaklarıyla zenginleştirilen sermayedarların cebinde hepimize yetecek kadar kaynak bulunmaktadır. İlla ki bir şeyleri gasbetmek istiyorsanız onların biz emekçilerden çaldıklarından başlayabilirsiniz. Buradan bir kez daha sesleniyoruz; giyim yardımı tüm kamu emekçilerini kapsayacak şekilde derhal ödenmelidir. KESK'e bağlı sendikalar olarak bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.