Kamu Çalışanları Kurban Bayramı'nda İdari İzinli Olacak

Kamu Çalışanları Kurban Bayramı'nda İdari İzinli Olacak
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 5-9 Haziran 2025 tarihlerinde kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını açıkladı. Arefe gününden itibaren bayram boyunca idari izin uygulanacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kurban Bayramı'nda kamu çalışanlarına uygulanacak idari izinlere ilişkin açıklama yaptı. Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah'tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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