Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu: 353 gözaltı! Şok detaylar ortaya çıktı

Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu! Sahipleri dahil 353 kişi gözaltında
Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle
AK Partili Kandemir'den kabinede değişiklik açıklaması: Eski isimler yeniden gelebilir

AK Partili isim canlı yayında açıkladı: Eski isimler yeniden gelebilir
Darphane, bazı paraların üretimini durdurdu

Türkiye'de bazı paraların üretimi durduruldu

Kamu Başdenetçisi Akarca Anadolu Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Kamu Başdenetçisi Akarca Anadolu Üniversitesi'ni Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'i ziyaret ederek üniversitenin başarıları ve kamu kurumları ile yapılan iş birliği hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Türkiye Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'i makamında ziyaret etti.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Anadolu Üniversitesi'nin hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki çalışmalarına dair detaylı bilgiler sundu. Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ise, Anadolu Üniversitesi'nin eğitim ve araştırma alanındaki başarılarını yakından takip ettiklerini belirterek, kamu kurumları ile üniversiteler arasındaki ortak projelerin önemine vurgu yaptı. Başdenetçi Akarca, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'e çalışmalarında başarılar diledi. Anadolu Üniversitesinin yürüttüğü akademik ve idari çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğu ziyarette Kamu Denetçiliği Kurumu'nun çalışmalarına ilişkin bilgi paylaşımı yapılırken, Anadolu Üniversitesi ve kamu kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konuları da gündeme geldi. Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. Ziyarette, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Kamu Denetçileri Abdullah Cengiz Makas ve Özcan Yıldız, Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) Genel Sekreteri Mehmet Doğan ile Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Erdemir yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ünlü oyuncudan karnı burnunda pozlar
img

Zelenskiy daha fazla dayanamadı, Trump'ın isteğine boyun eğdi
img

Akaryakıt istasyonunda beklerken bagajı açtı, sonrası korkunç
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji İstanbul için saat verdi! İmamoğlu'ndan uyarı gecikmedi

İkinci dalga geliyor! İmamoğlu saat verip vatandaşları uyardı
Elindeki hidrojen balonu patlayan kadının yüzü yandı

Doğum günü partisinde akılalmaz olay! Her şey bir anda oldu
Bu peynir markalarından uzak durun! Tek başına 10 çeşidiyle listenin başını çekiyor

Bu peynir markalarından uzak durun! Tek başına 10 çeşidiyle listede
Sıfır araç alımlarında indirim sağlayacak 'Hurda araç' düzenlemesi TBMM gündeminde değil

Araç sahiplerine kötü haber
Murat Ülker soyadlarını neden değiştirdiklerini anlattı

Murat Ülker soyadlarını neden değiştirdiklerini anlattı
Bütün ülke Galatasaray-AZ Alkmaar maçını konuşuyor

Bütün ülke Galatasaray-AZ Alkmaar maçını konuşuyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.