Kamu Başdenetçisi Akarca Anadolu Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Türkiye Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'i makamında ziyaret etti.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Anadolu Üniversitesi'nin hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki çalışmalarına dair detaylı bilgiler sundu. Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ise, Anadolu Üniversitesi'nin eğitim ve araştırma alanındaki başarılarını yakından takip ettiklerini belirterek, kamu kurumları ile üniversiteler arasındaki ortak projelerin önemine vurgu yaptı. Başdenetçi Akarca, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'e çalışmalarında başarılar diledi. Anadolu Üniversitesinin yürüttüğü akademik ve idari çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğu ziyarette Kamu Denetçiliği Kurumu'nun çalışmalarına ilişkin bilgi paylaşımı yapılırken, Anadolu Üniversitesi ve kamu kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konuları da gündeme geldi. Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. Ziyarette, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Kamu Denetçileri Abdullah Cengiz Makas ve Özcan Yıldız, Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) Genel Sekreteri Mehmet Doğan ile Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Erdemir yer aldı. - ESKİŞEHİR