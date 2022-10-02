Kamplı doğa yürüyüşünde sonbaharın keyfini yaşadılar Yerel Haberler Nilüfer Belediyesi'nin Mysia Yolları'nda düzenlediği kamplı doğa yürüyüşüne katılan vatandaşlar, doğada spor yapmanın tadını çıkardı. Nilüfer Belediyesi'nin Mysia Yolları'nda düzenlediği kamplı doğa yürüyüşüne katılan vatandaşlar, doğada spor yapmanın tadını çıkardı. Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği kamplı doğa yürüyüşü, doğa ve spor tutkunlarını buluşturdu. Gölyazı-Fadıllı güzergahında düzenlenen yürüyüşe her yaştan vatandaş katıldı. Gölyazı'da başlayan yürüyüşte katılımcılar doğayla iç içe olmanın tadını çıkardı. Yolda verilen kısa molalarda da çevre keşfedildi. 11 kilometre boyunca keyifle gerçekleşen yürüyüş Fadıllı'da son buldu. Yürüyüşe katılanlar Fadıllı'da geceyi geçirmek üzere çadırlarını kurdular. Geceyi Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık ve Doğa Sporları Merkezi'ndeki kamp alanında geçiren katılımcılar yorgunluk attı. Mysia Yolları'nda gerçekleşen yürüyüşler önümüzdeki günlerde farklı etaplarda da gerçekleşecek. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel nilüfer belediyesi Gölyazı Yerel Haberler

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