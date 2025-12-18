Haberler

Kazından helallik istedi

Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Baki Kaya, İstanbul'dan gelen misafirleri için keseceği kazdan helallik istedi. O anlar, sosyal medyada izleyenleri gülümsetti.

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kamberağa köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan Baki Kaya, İstanbul'dan gelen misafirleri için keseceği kazdan helallik istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Misafirlerinin kış aylarında meşhur olan kaz etini istediğini belirten Kaya'nın kazla kurduğu diyalog izleyenleri gülümsetti. Kaya, "Misafir gelmiş, illa da kaz diyor. Seni tilkilerden korudum, yemini verdim. Misafir gözünü sana dikmiş, hakkını helal et" sözleriyle kazdan helallik istedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
