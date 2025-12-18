Kazından helallik istedi

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kamberağa köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan Baki Kaya, İstanbul'dan gelen misafirleri için keseceği kazdan helallik istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Misafirlerinin kış aylarında meşhur olan kaz etini istediğini belirten Kaya'nın kazla kurduğu diyalog izleyenleri gülümsetti. Kaya, "Misafir gelmiş, illa da kaz diyor. Seni tilkilerden korudum, yemini verdim. Misafir gözünü sana dikmiş, hakkını helal et" sözleriyle kazdan helallik istedi. - ERZİNCAN