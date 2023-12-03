Haberler ›› yerel ›› Kalp rahatsızlığı olan yenidoğan bebek için uçak ambulans havalandı

Kalp rahatsızlığı olan yenidoğan bebek için uçak ambulans havalandı

3 Aralık 2023 17:08 Son Güncelleme: 17:09 Abone Ol

Van'da doğumu gerçekleşen ve kalp hastalığı bulunan yenidoğan bebek, uçak ambulansla İstanbul'a sevk edildi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğumu gerçekleşen bebeğin yapılan tetkiklerinde konjenital kalp hastalığı tespit edildi. Hemen harekete geçen sağlık ekiplerinin yaptığı görüşmeler üzerine yenidoğan bebek, uçak ambulansla İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesine sevk edildi.