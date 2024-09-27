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Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Mehmet Yaramış Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Mehmet Yaramış Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Antalya'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Yaramış, düzenlenen cenaze töreniyle meslektaşları tarafından uğurlandı. Annesinin duygusal sözleri etkinliğe damga vurdu.

Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru düzenlenen törenle meslektaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Tören sırasında annenin "Oy Mehmet'im, senin yerin değil burası" sözleri yürekleri burktu.

Antalya'da Konyaaltı ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Yaramış (54), dün ikametinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Yaramış, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 54 yaşında hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Yaramış için bugün Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Yaramış'ın ailesinin yanı sıra Konyaaltı Kaymakamı Rasim Köse, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Uğur Baş, İl Emniyet Müdür yardımcıları, şube müdürleri ve meslektaşları katıldı.

Gözyaşlarına hakim olamadılar

Cenaze töreni sırasında Mehmet Yaramış'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Vefat eden polis memuru Mehmet Yaramış'ın annesi Perihan Yaramış'ın gözyaşları içinde, "Oy Mehmet'in, senin yerin burası değil. Yaktın beni Mehmet'im, ben sana doyamadım. Ne olursunuz açın yüzünü bir kere göreyim" sözleri törene katılanların yüreklerini burktu. Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis Memuru Mehmet Yaramış, 1995 yılında Polis Akademisi'nden mezun olduktan sonra sırasıyla Diyarbakır, Gaziantep ve Antalya'da görev yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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