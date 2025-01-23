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Kale İlçe Nüfus Müdürlüğü, Yaşlı Vatandaşların Kimliklerini Adreslerinde Yeniledi

Kale İlçe Nüfus Müdürlüğü, Yaşlı Vatandaşların Kimliklerini Adreslerinde Yeniledi
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İçişleri Bakanlığı'nın Adreste Nüfus Hizmeti uygulaması kapsamında, Kale İlçe Nüfus Müdürlüğü, 14 hasta ve yaşlı vatandaşın kimlik yenileme işlemlerini adreslerinde gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen 'Adreste Nüfus Hizmeti' uygulaması kapsamında Kale İlçe Nüfus Müdürlüğü 14 yaşlı vatandaşın Türkiye Cumhuriyeti Kimlikleri yenileme işlemini adreslerinde gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Yaşlılık, engellilik ve hastalık gibi sebeplerden Nüfus Müdürlüklerine gidemeyen vatandaşlar için Adreste Nüfus Hizmeti çalışması yapılıyor. Bu uygulama kapsamında Denizli'nin Kale İlçesinde 14 vatandaşın Türkiye Cumhuriyeti Kimlikleri adreslerinde yenilendi. Kale İlçe Nüfus Müdürlüğü Personelleri Yeniköy, Koçarboğazı ve Karayayla Mahallelerinde ikamet eden 14 hasta ve yaşlı vatandaşlardan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvuruları ikametgah adreslerinde alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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