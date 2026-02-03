Kaldırıma park araç sürüsüne tepki geldi

Bilecik'te bir parkta yayaların yürüdüğü kaldırımı kapatacak şekilde park eden sürücüne tepki geldi.

Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi Şehitler Parkı önündeki kaldırıma park eden ticari araç sürücüsü tepkilere neden. 34 SY 8278 plakalı araç yayaların geçidini komple kapatırken, bu durum yayaların tepkilere neden oldu. Yayalar böylesine duyarsız sürücülere en ağır cezalarının yazılmasını istediler. Duyarsız sürücü bir süre sonrası aracın park ettiği yerden kaldırarak yoluna devam etti. - BİLECİK