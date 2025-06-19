Kalbiselim Derneği'nden Afrika'ya 900 Hisse Kurban

Kalbiselim Derneği'nden Afrika'ya 900 Hisse Kurban
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Kalbiselim Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 2025 yılı Kurban Bayramı'nda Çad-El Kurek bölgesinde 900 hisse kurban keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Dernek, yalnızca bayram dönemine özgü yardımlarla sınırlı kalmayıp, bölgedeki yaşam şartlarını iyileştirmek için kalıcı projeler de planlıyor.

Kalbiselim Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, bu yıl Afrika'da 900 hisse kurban keserek ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Kalbiselim Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 2025 yılı Kurban Bayramı'nda Afrika'nın Çad-El Kurek bölgesinde kurban kesim ve dağıtım faaliyeti gerçekleştirdi. Organizasyon çerçevesinde 600 büyükbaş hisse, 300 küçükbaş olmak üzere toplam 900 hisse kurban, bölgedeki yetim çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Osman İpekçioğulları, yalnızca bayram dönemine özgü yardımlarla sınırlı kalmayacaklarını belirterek, bölgede kalıcı projeler hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. "İlerleyen dönemde içilebilir suya erişim sağlamak adına su kuyuları açmayı, güneş panelleri kurarak enerji ihtiyacını karşılamayı ve temiz suyun aktığı çeşmeler yapmayı planlıyoruz" diyen İpekçioğulları, bölgede yaşam şartlarının sanıldığından çok daha zor olduğunu vurguladı.

İpekçioğulları, "Oradaki insanlar içecek temiz su bulamadıkları için bazı bitkilerin yapraklarını kaynatıp içiyorlar. Bu tablo, bölgenin acil ve kalıcı yardımlara ne denli ihtiyaç duyduğunu açıkça gösteriyor" dedi.

İpekçioğulları, bağışçıların desteğiyle yürütülen bu çalışmaların uzun vadede insani yaşam şartlarının iyileştirilmesine katkı sunmayı amaçladığını belirtti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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