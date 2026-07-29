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Kalbiselim Derneği’nden Afrika’da eğitim ve insani yardım seferberliği

Kalbiselim Derneği’nden Afrika’da eğitim ve insani yardım seferberliği
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Almanya’daki gönüllülerinin destekleriyle Kalbiselim Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 2026 yılı içerisinde Afrika’nın farklı bölgelerinde 35 bin Euro’luk eğitim ve insani yardımla binlerce ihtiyaç sahibine ulaştı.

Almanya'daki gönüllülerinin destekleriyle Kalbiselim Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 2026 yılı içerisinde Afrika'nın farklı bölgelerinde 35 bin Euro'luk eğitim ve insani yardımla binlerce ihtiyaç sahibine ulaştı.

Dernek tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde yaklaşık 2 bin öğrenciye eğitim desteği sağlanarak Kur'an-ı Kerim, Elif-Ba ve Amme Cüzü hediye edildi. Ayrıca bin 300'den fazla aileye temel gıda kolisi de ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı. Yardım faaliyetleri, Gana'nın kuzeyindeki Berekum bölgesi ile Gana'nın güneyinde bulunan Nsawam, Chinto, Dobro, Okanta ve Adoagyiri bölgelerinde gerçekleştirildi.

Çalışmaların yerinde yürütülmesi ve ihtiyaçların doğrudan tespit edilmesi amacıyla Kalbiselim Derneği Almanya Temsilciliği'nden üç gönüllü ile Afrika'ya geldiklerini belirten Cihan Keskin, "Gönüllüler olarak yardım dağıtımlarını yerinde takip ederken eğitim faaliyetlerine de destek veriyoruz. Ayrıca Kalbiselim Derneği'nin eğitim odaklı çalışmaları yalnızca Gana ile sınırlı kalmadı. Togo'nun başkenti Lomé ve çevresindeki çeşitli köylerde de öğrencilere yönelik eğitim desteği kapsamında Kur'an-ı Kerim, Elif-Ba ve Amme Cüzlerini dağıttık. Dünyanın farklı coğrafyalarında ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmayı sürdüreceğiz. Bu anlamlı çalışmalara destek veren Almanya'daki gönüllülere ve tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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