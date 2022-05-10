Kahve Kokusu İzmir'e Yayılıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahve Kokusu İzmir'e Yayılıyor

ANKA - Kerim Uğur - Yerel
 - Güncelleme:
Kahve Kokusu İzmir'e Yayılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kolombiya Kahve Festivali, 14 Mayıs Cumartesi günü Karantina Meydanı’nda İzmirlilerle buluşuyor.

İZMİR (ANKA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kolombiya Kahve Festivali, 14 Mayıs Cumartesi günü Karantina Meydanı'nda İzmirlilerle buluşuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kolombiya Fahri Konsolosluğu iş birliğiyle 14 Mayıs Cumartesi günü Karantina Meydanı'nda Kolombiya Kahve Festivali düzenliyor. Festivale katılacak İzmirliler geleneksel Türk ve Kolombiya kahvesinin yanı sıra sıcak ve soğuk kahve çeşitlerini de deneyimleme fırsatı bulacak.

15.00-21.00 saatleri arasında sürecek festival kahve ikramlarıyla başlayacak. Program "Vertigografiti" topluluğundan 4 grafiti sanatçısı tarafından yapılan Kolombiya Dostluk Murali açılışının ardından Latin dans gösterisiyle devam edecek ve İbis Maria konseriyle son bulacak.

ANKA / Kerim Uğur - Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kolombiya, Mayıs, İzmir, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title