Kahve Kokusu İzmir'e Yayılıyor

İZMİR (ANKA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kolombiya Kahve Festivali, 14 Mayıs Cumartesi günü Karantina Meydanı'nda İzmirlilerle buluşuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kolombiya Fahri Konsolosluğu iş birliğiyle 14 Mayıs Cumartesi günü Karantina Meydanı'nda Kolombiya Kahve Festivali düzenliyor. Festivale katılacak İzmirliler geleneksel Türk ve Kolombiya kahvesinin yanı sıra sıcak ve soğuk kahve çeşitlerini de deneyimleme fırsatı bulacak.

15.00-21.00 saatleri arasında sürecek festival kahve ikramlarıyla başlayacak. Program "Vertigografiti" topluluğundan 4 grafiti sanatçısı tarafından yapılan Kolombiya Dostluk Murali açılışının ardından Latin dans gösterisiyle devam edecek ve İbis Maria konseriyle son bulacak.