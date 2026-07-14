Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Bulutoğlu Mahallesi Besnili mevkisinde çıkan orman yangınına 5 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 2 yangın söndürme helikopteri ve 35 personelle müdahale edildi. İlk müdahalesi 15 dakika içinde yapılan yangın yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

ORMAN YANGINI İHBARI ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Bulutoğlu Mahallesi Besnili mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yangın ihbarı 14 Temmuz 2026 günü saat 10.35'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaştı. İhbarın ardından bölgeye 5 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 2 yangın söndürme helikopteri, 1 hizmet aracı, 4 teknik personel ve toplam 35 personel sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin saat 10.50'de ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği yangın, yoğun çalışmalar sonucu saat 11.45 itibarıyla kontrol altına alındı. Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, yangın sırasında bölgede hava sıcaklığının 32 derece, rüzgar hızının ise saatte 13 kilometre olarak ölçüldüğü öğrenildi.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Yetkililer, vatandaşları özellikle yaz aylarında orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları ve duman ya da yangın görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi ile ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattı'na bilgi vermeleri konusunda uyardı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haberler.com