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Kahramanmaraş'ta ziraat yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ta ziraat yangını kontrol altına alındı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Döngele Mahallesi Bozduman mevkisinde çıkan ziraat yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 1 helikopter, 2 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Döngele Mahallesi Bozduman mevkisinde çıkan ziraat yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yangın ihbarı 24 Haziran 2026 günü saat 14.52'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaştı. İhbarın ardından Onikişubat İşletme Müdürlüğü Başkonuş Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına 1 helikopter, 2 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi. Ayrıca tedbir amaçlı belediye itfaiyesinden 1 su ikmal aracı desteği talep edildi.

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Döngele Mahallesi Bozduman mevkisinde çıkan ziraat yangını sonrası ekipler kısa sürede bölgeye yönlendirildi. Yangına havadan 1 helikopterle, karadan ise 2 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi. Tedbir amaçlı olarak belediye itfaiyesinden de 1 su ikmal aracı desteği talep edildi. Yangın bölgesinde ekiplerin koordineli çalışmasıyla alevlerin yayılmasının önüne geçildi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına ilk müdahaleyi yaklaşık 10 dakika içerisinde gerçekleştirdi. Hızlı müdahale sayesinde yangının daha geniş alana yayılması engellendi.

19 PERSONEL YANGIN BÖLGESİNDE GÖREV ALDI

Yangına müdahalede toplam 19 personel görev aldı. Ekipler, hem karadan hem de havadan yürütülen çalışmalarla yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdi. Yangın sırasında bölgede hava sıcaklığının 27 derece, rüzgar hızının ise saatte 33 kilometre olarak ölçüldüğü bildirildi. Tehlikeli yangın koşullarına rağmen ekiplerin çalışmaları aralıksız sürdü. Rüzgarın etkisine rağmen ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangının büyümesi önlendi. Sahada görev yapan personel, yangın hattında soğutma ve kontrol çalışmalarını da titizlikle yürüttü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu ziraat yangını saat 15.42'de kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, olası yeniden alevlenmelere karşı tedbirler alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, bölgede yapılan değerlendirmelerin ardından yangının nedenine ilişkin rapor hazırlanacağını bildirdi. Kahramanmaraş'ta ziraat alanında çıkan yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte bölgede rahat bir nefes alınırken, ekiplerin yangın riskine karşı çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Haber: Muhammet Özer

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