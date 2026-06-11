Haberler

Kahramanmaraş’ta kaçak avcılığa geçit yok: 3 kişiye yasal işlem

Kahramanmaraş’ta kaçak avcılığa geçit yok: 3 kişiye yasal işlem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında usulsüz avcılık yaptığı belirlenen 3 kişi hakkında yasal işlem başlattı. Denetimlerde 5 canlı kınalı keklik ile 3 keklik yakalama tuzağı ele geçirildi.

Kahramanmaraş’ta yaban hayatının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kaçak avcılık yaptığı belirlenen 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sürdürdükleri koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında usulsüz avcılık yapıldığı bilgisi üzerine denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde kaçak olarak avlandığı tespit edilen şahısların üzerinde ve avlak sahasında inceleme yapıldı. Denetimlerde canlı kınalı keklikler ile avlanmada kullanılan tuzaklar ele geçirildi.

5 CANLI KINALI KEKLİK VE 3 TUZAK ELE GEÇİRİLDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, 5 adet canlı kınalı keklik ile 3 adet keklik yakalama tuzağı ele geçirildi. Kaçak avcılıkta kullanıldığı değerlendirilen tuzaklara el konulurken, canlı keklikler de ekipler tarafından koruma altına alındı. Usulsüz avcılık yaptığı belirlenen 3 şahıs hakkında ilgili mevzuat kapsamında yasal işlem başlatıldı. Ekipler, yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarında korunması için denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

KORUMA ALTINA ALINAN KEKLİKLER DOĞAYA BIRAKILACAK

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, el konulan 5 canlı kınalı kekliğin rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılacağını bildirdi. Yetkililer, yaban hayatının korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla kaçak avcılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Denetimlerin il genelinde aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

Haber: Muhammet Özer

Dilşad Özcan
Dilşad Özcan
Haberler.com
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti

Özgür Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! Topluca istifa ettiler
Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak

Toplu istifa depremi sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı, işte tam liste

Kenan Doğulu ve Beren Saat dahil 22 ünlü isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bill Gates, Epstein dosyası kapsamında ifade verdi: Adasına gitmedim, kimseyi mağdur etmedim

Sapık milyarderin dosyasından çıkan olay isim sessizliğini bozdu
Kardeşini, dükkan kirasını eşit paylaştırmadığı için öldürmüş

Adana'da kardeşini öldüren adamın cinayet gerekçesi pes dedirtti
İstiklal Marşı'nı duyan çocuklar oyunu bırakıp hazır ola geçti

Tüyleri diken diken eden görüntü
Kütahya'da mezuniyet balosunda çıkan kavgada 2 genç bıçakla yaralandı

Mezuniyet balosunda kan aktı: 2 liseli bıçaklandı
Tramvayda taciz iddiası! Yolcular darbetti: O senin kızın yaşında

Tramvay sapığına linç girişimi: O senin kızın yaşında
Bu şehirde yaşanmaz artık! İstanbul trafiğinde çekilen fotoğraf 'Yok artık' dedirtti

İstanbul trafiğinde kaydedilen görüntü "Yok artık" dedirtti

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son kararı açıkladı

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin tartışmalara son noktayı koydu