Kahramanmaraş’ta dondurma üretimi eğitimi başladı

Kahramanmaraş’ta istihdamı artırmaya yönelik başlatılan dondurma üretimi eğitim programına 60 kursiyer katıldı. Program, mesleki eğitim ve sosyal uyumu birlikte hedefliyor.

Kahramanmaraş’ta istihdamı artırmaya yönelik önemli bir eğitim programı hayata geçirildi. Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu ile Alpedo Gıda iş birliğinde yürütülen INSURE programı kapsamında başlatılan “Dondurma Üretimi Elemanı” eğitimi, hem mesleki beceri kazandırmayı hem de sosyal uyumu güçlendirmeyi amaçlıyor.

60 KURSİYER HEM MESLEK ÖĞRENİYOR HEM DENEYİM KAZANIYOR

11 Nisan 2026 ile 9 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek programa, 30 Türk ve 30 Suriyeli olmak üzere toplam 60 kursiyer katılıyor. Eğitim sürecinde katılımcılara hijyen kuralları, üretim teknikleri, gıda güvenliği, paketleme ve kalite kontrol gibi alanlarda kapsamlı eğitimler veriliyor.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen programda, kursiyerler sadece teorik bilgiyle sınırlı kalmayıp uygulamalı üretim süreçlerine de aktif olarak katılıyor. Bu sayede katılımcıların sektöre hazır hale gelmesi hedefleniyor.

AMAÇ NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ VE İSTİHDAM ARTIŞI

Programın temel hedefinin nitelikli iş gücü yetiştirmek ve katılımcıların istihdama katılımını artırmak olduğu belirtildi. Eğitim süresince kursiyerlerin iş disiplini, ekip çalışması ve üretim süreçlerine uyum gibi konularda da deneyim kazandığı ifade edildi.

Eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlerin başta gıda sektörü olmak üzere farklı alanlarda iş bulmalarının kolaylaşması beklenirken, Kahramanmaraş’ın önemli sanayi kollarından biri olan dondurma üretiminde bu tür projelerin sektörün gelişimine katkı sunduğu vurgulandı.

Haber: Muhammet Özer

