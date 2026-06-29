Haberler

Kahramanmaraş'ta 454 pehlivan er meydanında mücadele etti

Kahramanmaraş'ta 454 pehlivan er meydanında mücadele etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Dereköy Karakucak ve Şalvar Güreş Festivali, 14 ilden 454 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Pehlivanlar, dört farklı kategoride dereceye girebilmek için er meydanına çıktı.

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Dereköy Karakucak ve Şalvar Güreş Festivali, Şeref Eroğlu Güreş Er Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Festivale 14 ilden gelen 454 sporcu katılarak dört farklı kategoride dereceye girebilmek için mücadele verdi. Ata sporunun yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen organizasyonda pehlivanlar, gün boyu süren müsabakalarda er meydanına çıktı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde sporcular, centilmence mücadeleleriyle beğeni topladı.

454 PEHLİVAN ER MEYDANINA ÇIKTI

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Dereköy Karakucak ve Şalvar Güreş Festivali'nin 23'üncüsü, Şeref Eroğlu Güreş Er Meydanı'nda düzenlendi. Festival kapsamında 14 ilden gelen 454 sporcu, farklı kategorilerde derece elde edebilmek için mücadele etti. Gün boyu devam eden müsabakalarda pehlivanlar, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda ata sporunun yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hedeflendi.

BAŞKAN AKPINAR: GÜREŞ KÖKLÜ BİR KÜLTÜR MİRASIDIR

Festivalde konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, güreşin yalnızca bir spor dalı olmadığını, aynı zamanda milletin köklü değerlerini yansıtan önemli bir kültür mirası olduğunu ifade etti. Ata sporuna sahip çıkmayı sürdüreceklerini belirten Akpınar, organizasyonda mücadele eden tüm pehlivanları tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Akpınar, festivalin birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren önemli bir organizasyon olduğunu vurguladı.

BAŞPEHLİVANLAR BELLİ OLDU

Müsabakalar sonunda Kulüp Güreşçileri Başpehlivanları kategorisinde Mehmet Emin Demir birinci oldu. Bu kategoride Doğan Uzun ikinci, İsa Göçen ve Yunus Emre Yıldız ise üçüncü sırada yer aldı. Köy Güreşçileri Başpehlivanları kategorisinde ise Emre Batuhan Karslı birinciliği elde etti. Alper Domurcuk ikinci, Abdülhamid Boyalı ise üçüncü oldu. Kulüp Güreşçileri Başpehlivanı Mehmet Emin Demir'e ödülünü Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar takdim ederken, Demir tam altınla ödüllendirildi. Köy Güreşçileri Başpehlivanı Emre Batuhan Karslı'ya ise Avrupa ve Dünya Şampiyonu Harun Doğan tarafından tam altın verildi.

FESTİVAL ÖDÜL TÖRENİYLE SONA ERDİ

Festivale Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Güzel, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği festival, dereceye giren sporculara ödüllerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Haber: Muhammet Özer

Dilşad Özcan
Dilşad Özcan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksekova'da 28 kilo uyuşturucuyla yakalanan doktor tutuklandı

28 kilo uyuşturucuyla yakalandı, tutuklanan kişinin mesleği şoke etti
Pakistan-Afganistan sınırında çatışma! 29 kişi hayatını kaybetti

Komşu komşuyu vurdu! Sınır operasyonunda 29 kişi öldü
Bangladeş'teki kızamık salgınında ölen çocukların sayısı 712'ye yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Ölen çocukların sayısı 712'ye yükseldi
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi

60 kilo verdi, 7. kez nikah masasına oturdu
12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti

Küçük kızı yaşlı sapık istismar etti! Babasının yaptığı daha skandal
Takside dehşet anları! Turistler korkudan defalarca özür diledi

Bunlar taksici değil eşkıya! Turistler korkudan defalarca özür diledi
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü

Oğlunun yaptığını duyunca cinnet geçirdi! Kemerli dayak kamerada