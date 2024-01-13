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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Kahramanmaraş'ta dualarla uğurlanıyor

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen cenaze töreniyle dualarla son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit Özdemir için Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi mezarlığında cenaze töreni düzenleniyor.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, memleketi Kahramanmaraş'ta dualarla son yolculuğuna uğurlanıyor.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir şehit oldu.

Şehit Özdemir için Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi mezarlığında cenaze töreni düzenleniyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Müslüm Piyade Terör Yerel Haberler

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