Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybeden öğrenci Osmaniye'de toprağa verildi

Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybeden öğrenci Osmaniye'de toprağa verildi
Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde defnedildi. Cenaze töreninde aile ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi Adnan Göktürk Yeşil, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in cenazesi, ailesi tarafından Osmaniye'ye getirildi. Düziçi ilçesinde bulunan Yeşiller Aile Mezarlığı'nda defnedilen Yeşil'in cenazesine ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede, küçük çocuğun yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Oğlunun tabutuna sarılan baba Cevdet Yeşil'in "Güle güle şehidim" sözleri yürekleri dağladı. Duygusal anların yaşandığı törende, vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Türkiye'yi yasa boğan olayda hayatını kaybeden Adnan Göktürk Yeşil'in naaşı, cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın

Evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu...
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
Ünlü mobilya devinden alışveriş yaptı, mağdur oldu: Ortada ürün yok ama garanti süreci başladı

Ünlü mobilya devinden alışveriş yaptı, gelen mesajla şok yaşadı
İsrail ordusu, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin orduya dönüşünü onayladı

Dünyayı ayağa kaldıracak karar
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı

WhatsApp profilinde korkunç detay
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı

Saldırgan 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
İstanbul'un ardından MHP Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi

İstanbul'un ardından MHP bir il teşkilatını daha feshetti