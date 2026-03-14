Kahramanmaraş'ta şehitler Ramazan Bayramı öncesi dualarla anıldı

Kahramanmaraş'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı öncesinde şehitler dualarla anıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde düzenlenen programlar çerçevesinde Kahramanmaraş'ta şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarete Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar ve Kahramanmaraş Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklar katıldı.

Program kapsamında şehitlik ziyaret edilerek vatan uğruna canlarını feda eden şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Ziyaret sırasında çocuklar şehitlerin kabirlerine karanfil bırakırken, bayram öncesinde şehitlerin hatırası bir kez daha yad edildi.

Ziyarette konuşan İl Müdürü Emre Çalğan, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Bayram öncesi gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretle hem şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor hem de çocuklarımızda bu bilinç ve vefa duygusunu yaşatmayı amaçlıyoruz" dedi.

Duygusal anların yaşandığı programda çocuklar da şehitler için dua ederek kabirlere çiçek bıraktı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı