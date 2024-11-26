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Kahramanmaraş'ta Nostaljik Tarzıyla Dikkat Çeken Murat Erdem

Kahramanmaraş'ta Nostaljik Tarzıyla Dikkat Çeken Murat Erdem
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Kahramanmaraş'ta Ferdi Tayfur tarzı saç stili ve 1970'li yıllardan ilham alan giyim tarzıyla dikkat çeken Murat Erdem, iş yerinde nostaljik bir atmosfer yaratıyor. Geniş yakalı gömlekler ve İspanyol paça pantolonlarla her gün farklı kombinler sergileyen Erdem, geçmişe duyduğu özlemi müşterileriyle paylaşıyor.

Kahramanmaraş'ta nostaljik bir atmosfer oluşturan vatandaş, 1970'li yıllardan ilham aldığı giyim tarzı ve Ferdi Tayfur'u andıran saç stiliyle görenleri geçmişe götürüyor. İş yerinde müşterilerin yoğun ilgisini çeken vatandaş, tarzıyla adeta yıllara meydan okuyor.

Henüz 12 yaşında takım elbise tutkusuyla tanışan 40 yaşındaki Murat Erdem, yıllar içinde bu merakını geçmişin modasıyla birleştirdi. Geniş yakalı gömlekler, İspanyol paça pantolonlar ve dolabında özenle sakladığı 100'ün üzerinde farklı ceket, onun her gün bir başka nostaljik kombiniyle iş yerinde boy göstermesini sağlıyor.

Her sabah berberden çıkan ve saçını Ferdi Tayfur tarzında şekillendiren Erdem, iş yerinde müşterileriyle fotoğraf çektirmekten de büyük keyif alıyor. "Bu tarz benim kimliğim oldu" diyen Erdem, geleneksel görünüme olan ilgiyi canlı tutmayı amaçladığını ifade ediyor. Müşterilerinin ilgi odağı haline gelen Erdem, hem ürünleriyle hem de kıyafetleriyle Kahramanmaraş'ta unutulmaz bir imza bırakıyor.

Evinde yüzlerce nostaljik takım elbisesi olduğunu ifade eden Erdem, "Bu giyim tarzım kıyafetleri sevdiğim içindir. Küçük yaşlardan beri takım elbise merakım vardı. İlerleyen yıllarda kendi kafamda tasarladım ve insanların da beğenisini kazandık. 70-80'li yılların yaşam tarzını göstermek bize yarar sağladı. İnsanların çok sıcak bir kucaklama var ve benim için onur ve şeref madalyasıdır. Çalışırken de böyleyim, evde de böyleyim, sadece yatarken çıkarıyorum. Bir elbiseyi 40 gün boyunca giyebilirim, 41 gün hala mağazadan almış gibi üzerimde taşıyabilirim. İnsanların bize bir teveccühü ve sevgisi var. Gün içinde müşterimden çok bizleri ziyarete gelen dostlarımız var" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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