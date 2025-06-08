Kahramanmaraş'ta Konteyner Yangını Söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki konteyner kentin elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını, itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası konteynerlerde maddi hasar meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta konteyner yangını
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan konteyner yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, Afşin ilçesindeki konteyner kentte çıktı. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonrası konteynerlerde maddi hasar oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel