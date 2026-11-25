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Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Miraç Akbulut başkanlığında düzenlenen 2026 Yılı 3. Dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı'nda, koruyucu hizmetlerin etkinliği ve kurumlar arası iş birliği ele alındı.

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Miraç Akbulut başkanlığında, 2026 Yılı 3. Dönem "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı" gerçekleştirildi.

İlgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda; kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliğinin artırılması, toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesi başlıkları ele alındı.

Toplantıda ayrıca, kadına yönelik şiddetle mücadelede tüm paydaş kurumların iş birliği içerisinde hareket etmesinin ve süreçte sürdürülebilir, bütüncül bir yaklaşım benimsenmesinin önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı