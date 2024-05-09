Kahramanmaraş'ta işçi bulamayan yaşlı adam, bahçe işlerini kendisi yapıyor

Kahramanmaraş'ta yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Uludağ, bahçelerinde bin 500 lira yevmiye ile çalıştıracak işçi bulamamaktan dert yanarak, işleri kendisinin yapmaya çalıştığını söyledi.

Kahramanmaraş şehir merkezine 25 kilometre uzaklıktaki bağ evinde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Uludağ, emekli olduktan sonra hayatını bağ ve bahçelere adadı. Bağ evinin bahçesindeki ağaçların bakım ve onarımı, kazma ve çapa işlerinde çalıştıracak kimse bulamadığını anlatan Uludağ, günlük ortalama bin ile bin 500 TL arasında yevmiye ile işçi bulamamaktan yakındı. Bahçede kendisinin çalıştığını söyleyen Uludağ, "Bana bağ evlerinde tımar, ilaçlama, budama gibi işlerde çalıştıracak adam bulamıyoruz diyorlar. Ben yetiştirdiğim kadar yapıyorum. Bin lira-bin 500 yüz lira para veriyoruz ama bulamıyoruz. Eskiden Kahramanmaraş'ta belirli yerlerde insan topluluğu vardı, oradan alır getirirdik. 10 yıl önce bu vardı ama deprem oldu, depremden sonra çalıştıracak adam bulamıyoruz. Benim 5 dönüm bahçem var. Bu bahçede kiraz var ve toplayacak adam bulamıyoruz" dedi.

Herkesin kolay iş bulma telaşında olduğunu söyleyen Uludağ, "Benim yaşım 60'ı geçti, ben bundan sonra elimde kazma ile nasıl çalışacağım. Bu arazilerin çoğu bakımsızlıktan kuruyor, traktörler ile sürülecek yerler de değil. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Depremden sonra inşaat sektöründe patlama oldu, oralarda daha çok para aldıklarını öğrendim" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ