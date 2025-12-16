Haberler

Engelli çiftin yaşam mücadelesi

Engelli çiftin yaşam mücadelesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta bedensel engelli bir çift, çatısı akan bir evde yaşam mücadelesi veriyor. Su dolan evde zor şartlar altında hayata tutunan çift, destek bekliyor ve kendilerine uygun bir yuva hayali kuruyor.

Kahramanmaraş'ta bedensel engelli çift, yıllardır yaşamak zorunda kaldıkları, çatısı akan, yaşamlarına uygun olmayan evde hayata tutunmaya çalışıyor. Zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren çift, destek beklerken kendilerine ait bir ev hayali kuruyor.

12 yaşındayken yüksekten düşme sonucu felç kalan 33 yaşındaki Arzu Sarıtaş, iki yıldır evli olduğunu belirterek, engelli eşiyle birlikte başka gidecek yerleri olmadığı için bu evde yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi. Yaşadıkları evin kendilerine ait olmadığını, ilerleyen yıllarda yıkılmasının gündemde olduğunu ifade eden Sarıtaş, o gün geldiğinde sokakta kalma endişesi yaşadıklarını dile getirdi.

Sarıtaş, "Her yağmur yağdığında evin içi su doluyor. Islak zeminde lavaboya gidip gelmek benim için çok zor. Emekleyerek hareket ediyorum. Ayağım enfeksiyon kaptı, defalarca hastaneye gidip geldim. Ayağım kırıldı, dikişlerim vardı. Merdiven çıkarken dikişlerim patladı, tekrar hastaneye dönmek zorunda kaldım. 25 gün hastanede yattım. Şu an bile ıslaklık yüzünden ayağım yine kötü durumda. Biz engelli olabiliriz ama yaşamayı hak ediyoruz. Kendi başımıza hareket edebileceğimiz, kendimize uygun bir ev istiyoruz. Mutluyuz ama daha da mutlu olmak istiyoruz. Tek isteğimiz kendimize uygun bir yuva. Sesimizi duysunlar artık. Başka bir çaremiz yok" diye konuştu.

38 yaşındaki Cuma Sarıtaş ise, "Biz bir artı bir ev istiyoruz başka bir şey istemiyoruz. Benim 10 bin eşimin de 6 bin lira maaşı var gelirimiz başka yok. Evin çatısı akıyor merdivenleri çıkarken düşüyoruz. Yaşamamız zor" diye konuştu.

Aileye yardım çağrısında bulunan Müjgan Paçacı ise, "İhtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz ama taşıma su ile değirmen dönmüyor. Büyüklerimizin yardımına ihtiyacımız var normal bir soba kurup yakamıyorlar elektrikli ısıtıcı da yetmiyor ısınamıyorlar. Hepimiz birer engelli adayıyız empati yapıp onlara bir el uzatalım" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor

Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
Çatı katında baba, odada kızı ölü bulundu! İşte 2 cenaze çıkan ev

Çatı katında baba, odada kızı ölü bulundu! İşte 2 cenaze çıkan ev
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: 'Allahu ekber' deyip boğazından kesti

Savcı katili ilk kez hakim karşısında: "Allahu ekber" deyip...
Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti

Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti
Gülsim Ali siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı

Siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı
PFDK'dan bahis oynayan 224 futbolcuya daha men! Aralarında 24 hakem de var

Bahis skandalında yeni gelişme! 24'ü hakem çok sayıda isme ağır ceza
Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: 'Allahu ekber' deyip boğazından kesti

Savcı katili ilk kez hakim karşısında: "Allahu ekber" deyip...
Tabelayı indirdi, serveti götürdü! Akılalmaz hırsızlık

Tabelayı indirdi, serveti götürdü
İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla aydınlatıldı

İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla çözüldü
Uğurcan Çakır'ın dönüş maçı belli oldu

Uğurcan'dan çok kötü haber
Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım

Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım
Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu

Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu
Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı

Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili 'kitle imha silahı' ilan etti

Korku filmi değil gerçek! Zombilere karşı resmen harekete geçtiler
title