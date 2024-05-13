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Kahramanmaraş'ta Deprem Simgesi Haline Gelen Saat Kulesi

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki saat kulesindeki saatler, 6 Şubat depreminden bu yana 4.17'yi gösteriyor. Saat kulesi, depremin simgesi haline geldi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat depremi sırasında duran saat kulesindeki saatler depremden bu yana 4.17'yi gösteriyor.

İlçedeki sata kulesindeki saat 6 Şubat depreminde 4.17'de durdu. Zamanın durduğu bu an görevliler tarafından hiç değiştirilmedi. Saat kulesi bu nedenle depremin de simgesi oldu.

Saat kulesinde bulunan ve 4 farklı yöne bakan saatler 4.17'yi gösteriyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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