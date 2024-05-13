Kahramanmaraş'ta Deprem Simgesi Haline Gelen Saat Kulesi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat depremi sırasında duran saat kulesindeki saatler depremden bu yana 4.17'yi gösteriyor.

İlçedeki sata kulesindeki saat 6 Şubat depreminde 4.17'de durdu. Zamanın durduğu bu an görevliler tarafından hiç değiştirilmedi. Saat kulesi bu nedenle depremin de simgesi oldu.

Saat kulesinde bulunan ve 4 farklı yöne bakan saatler 4.17'yi gösteriyor. - KAHRAMANMARAŞ