Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Vali Mükerrem Ünlüer, Cumhuriyetin 101. yılını kutlarken birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Tören, öğrenci şiirleri ve jandarma gösterisiyle zenginleşti.

Kahramanmaraş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 101. Yıl dönümü nedeniyle Necmettin Erbakan Bulvarı'nda tören düzenlendi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, törene katılanların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve istiklal marşı okunmasının ardından kürsüye gelen Vali Ünlüer, "Bugün geçmişimizden aldığımız güçle, ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla, birlik ve beraberlik içerisinde yürürken geleceğimizin teminatı ve dirilişimizin sembolü olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101'inci yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Malazgirt'te, Çanakkale'de, Milli Mücadele'de bütün imkansızlıklara rağmen en kesif ordulara karşı vatanımızı müdafaa ettik. Hiçbir zaman zulme ve zalimlere geçit vermedik" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine binaen şiirler okundu. Daha sonra jandarma ekiplerinin gösterisi ilgiyle takip edildi.

Bayram coşkusu, kortej geçişleriyle son buldu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Bayramı Mükerrem Ünlüer Yerel Haberler Jandarma Politika Yerel Yaşam Tören

CHP lideri Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak

Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna gitmiyor

 Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu

 3 çocuk babası polis memuru sırtından vurularak öldürüldü

3 çocuk babası polis memuru sırtından vurularak öldürüldü
Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı

Portekiz'i tebrik eden HDP'li isim 29 Ekim'de de rahat durmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI DÖVİZ KURU 29 Ekim | Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Masterchef 29 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 29 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Fener alayı ne zaman, 29 Ekim kutlamaları nerede? 2024 İstanbul Cumhuriyet Bayramı kutlamaları… Naim Kasım kimdir? Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kaç yaşında? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 29 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Ayla filmi gerçek hikayesi ve konusu nedir? Ayla filmi kimi anlatıyor, oyuncuları kimler? Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 29 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 9. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Gizli Bahçe bu akşam var mı? 29 Ekim Gizli Bahçe dizisi 3. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.