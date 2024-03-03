Kahramanmaraş'ta bir kadın, yol kenarında bulduğu kaplumbağaya çocuğu gibi bakıyor.

Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Sıla Susaçdı (33), sokakta görüp araba çarpar diye evine aldıkları yavru kaplumbağanın, kendi çocukları gibi olduğunu söyledi. Susaçdı, "Depremden sonra biz bu arkadaşı yol kenarında bulduk tek başınaydı. Araba çarpar diye düşündük ve evimize aldık. Bir yıla yakın da bizim evimizde. Bizimle birlikte yaşıyor, bizimle birlikte gezmelere gidiyor. Biz besliyoruz. Marul yiyor, salatalık yiyor. Sessiz, sakin kendi halinde temiz bir hayvan" dedi.

Susaçdı, iş yerine giderken de bazen kaplumbağayı götürdüğünü anlatarak, "Arkadaşlarım görmek istiyor. Arkadaşımın çocukları görmek istiyor. Gezmelere götürüyorum, gezdiriyorum bayağı. Sabahları uyandığında, güneş olursa güneşli yerlere kaçıyor. ya da petek borularının arkasına saklanıyor, keyif yapıyor. Benim odaya geliyor, aynada kendini izliyor. Daha sonra ise diğer odaları gezmeye başlıyor. Bir şekilde alıştık birbirimize. Kendi çocuğumuz gibi oldu, çok seviyoruz" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ