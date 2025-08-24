Kahramanmaraş'ta 4 Büyüklüğünde Deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sabah saatlerinde 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 19.74 kilometre olarak belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 05.59'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 19.74 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA

