Kahramanmaraş'ta 4 Büyüklüğünde Deprem

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 05.59'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 19.74 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA