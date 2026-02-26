Elbistan'da 4.7 büyüklükte deprem
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 20.17'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem, çevre illerden de hissedildi ancak ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.
AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.7 büyüklükte deprem meydana geldi. Saat 20.17'de yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Sivas ve Adana'nın Kuzey ilçelerinden de hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı