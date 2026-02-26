Haberler

Elbistan'da 4.7 büyüklükte deprem

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 20.17'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem, çevre illerden de hissedildi ancak ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.7 büyüklükte deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.7 büyüklükte deprem meydana geldi. Saat 20.17'de yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Sivas ve Adana'nın Kuzey ilçelerinden de hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - KAHRAMANMARAŞ

