Kahramanmaraş'ta 3 kardeş için hazırlanan özel tekerlekli sandalyeler teslim edildi

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Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'in eşi Dr. Selma Ünlüer'in öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle bedensel engelli 3 kardeşe ihtiyaçlarına özel hazırlanan tekerlekli sandalyeler teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını sağlamak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla anlamlı bir dayanışma örneği sergilendi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'in eşi Dr. Selma Ünlüer'in öncülüğünde; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve hayırseverlerin iş birliğiyle devlet koruması ve hizmet modellerinden yararlanan Osman, Hamide ve Nur isimli üç kardeşe yönelik tekerlekli sandalye desteği sağlandı.

Kardeşlerin engellilik durumları ve bireysel ihtiyaçları dikkate alınarak özel olarak tasarlanan tekerlekli sandalyeler, düzenlenen programla kendilerine teslim edildi.

Yapılan destekle kardeşlerin günlük yaşamlarının kolaylaştırılması, hareket özgürlüklerinin artırılması ve sosyal hayata daha bağımsız katılımlarının sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı