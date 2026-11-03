Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kahramanmaraş'ta 3 kardeş için hazırlanan özel tekerlekli sandalyeler teslim edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta 3 kardeş için hazırlanan özel tekerlekli sandalyeler teslim edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta, Vali Mükerrem Ünlüer'in eşi Dr. Selma Ünlüer'in öncülüğünde 3 kardeşe ihtiyaçlarına özel tekerlekli sandalyeler teslim edildi. Destekle kardeşlerin hareket özgürlüğü ve sosyal hayata katılımı artırılmak isteniyor.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'in eşi Dr. Selma Ünlüer'in öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle bedensel engelli 3 kardeşe ihtiyaçlarına özel hazırlanan tekerlekli sandalyeler teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını sağlamak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla anlamlı bir dayanışma örneği sergilendi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'in eşi Dr. Selma Ünlüer'in öncülüğünde; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve hayırseverlerin iş birliğiyle devlet koruması ve hizmet modellerinden yararlanan Osman, Hamide ve Nur isimli üç kardeşe yönelik tekerlekli sandalye desteği sağlandı.

Kardeşlerin engellilik durumları ve bireysel ihtiyaçları dikkate alınarak özel olarak tasarlanan tekerlekli sandalyeler, düzenlenen programla kendilerine teslim edildi.

Yapılan destekle kardeşlerin günlük yaşamlarının kolaylaştırılması, hareket özgürlüklerinin artırılması ve sosyal hayata daha bağımsız katılımlarının sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Maltepe’de inşaat alanında toprak kayması; sokak trafiğe kapatıldı

İstanbul'un göbeğinde hayat felç oldu
Bülent İnal eşine verdiği tatil sözünü tutamadı: Planlar altüst oldu

Eşine söz verdi ama tutamadı! Ünlü oyuncu nedenini anlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı

Borsa İstanbul'da deprem! Üst düzey isim rüşvetten tutuklandı
12 yaşındaki çocuk tabancayla yaralandı, dayısı gözaltına alındı

Melek, evde otururken vuruldu! Gözaltına alınanlar en yakınları

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler! Şampiyonluklar el değiştirebilir

Durdu durdu bombayı patlattı: Şampiyonluklar el değiştirebilir

Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından alınan örneklerin incelemesi tamamlandı! Gözler Adli Tıp’ta

Mezarından alınan örnekler incelendi! Gözler Adli Tıp’ta
Evden gelen koku ekipleri harekete geçirdi: Baba ve kızı ölü bulundu

Koku her yeri sardı! İçeri giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Devlet Bahçeli’ye taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağının acısını paylaştı
Kiev yakınlarında askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu! Ortalık karıştı

Askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu