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Kahramanmaraş'ta 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar Eğlencenin Tadını Çıkarıyor

Kahramanmaraş'ta 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar Eğlencenin Tadını Çıkarıyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde Kahramanmaraş'ta çocuklar eğlence dolu bir gün geçirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş'ta çocuklara yönelik kutlama programı düzenlendi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi Namık Kemal Mahallesindeki park alanı karnaval alanına dönüştürüldü. Gerçekleştirilen etkinliklerde, çocuklar gün boyu eğlenceye doydu. Şenlikte yüz boyama, palyaço gösterileri, tiyatro ve Sıfır Atık temalı atölye çalışmaları yapıldı. Coşkulu etkinliğe katılan çocuklar alanda kurulu oyun gruplarında doyasıya eğlendi.

İsmail Emin Çolak, "Ben burada çok eğleniyorum çok güzel" dedi. Eray Yılmaz, "Bu alana ilk kez geldim ve her zaman olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Mahalle muhtarı Muhammet Yetişmiş, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum bakanımıza da çok teşekkür ederiz bu etkinliğin her yıl yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Çocuklara çeşitli ikramların da yapıldığı etkinlik gün boyu devam edecek. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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