Kahramanmaraş Depremleri İçin Niğde Valiliği Anma Programı Düzenliyor

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Niğde Valiliği anma programı düzenleyecek.

6 Şubat saat 04.17'de deprem konulu toplantı ile başlayacak olan anma programında, İl Müftüsü tarafından dua edilerek, 6 Şubat konulu kısa film gösterimi gerçekleştirilecek. Niğde Valiliği Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'nda yapılacak olan programda Niğde Valisi Cahit Çelik tarafından afet konulu konuşma yapılacak. Anma programı çerçevesinde saat 06.12'de Kendirli Cami'de sabah namazı kılınacak ardından dua edilerek çorba ikramında bulunulacak.

Saat 11.00'da ise Dışarı Cami'de depremde hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dua programı gerçekleştirilecek. Düzenlenen anma programı çerçevesinde saat 13.00'da ise Şadırvan Park'ta 6 Şubat konulu fotoğraf sergisi açılacak ve AFAD Gönüllü Standı ziyaret edilecek. - NİĞDE