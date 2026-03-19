Kahramanmaraş deprem mezarlığında hüzünlü bayram

Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı arifesinde depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınları mezarlıkları ziyaret etti.

Kahramanmaraş 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, arife günü kabir başlarına giderek dua etti. Dulkadiroğlu ilçesi Kapıçam Şehir Mezarlığı'ndaki Deprem Şehitliğinde sabah saatlerinden itibaren süren ziyaretlerde mezar taşları temizlenip çiçekler bırakıldı. Mezarlık ziyareti için gelen depremzedelerden yakınlarının mezarlarını Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti.

Depremzede İsmail Şimşek, "Erkek ve kız kardeşlerim, annem ve yeğenlerimiz de var. Malum yarın bayram ve arife günü ziyaretlerine geldik dualarımızı yaptık. Hepsi deprem şehitleri Allah rahmet eylesin" dedi.

Nazım Kılınçoğlu da 6 Şubat'taki depremde ikiz torunu, kızı ve damadının hayatını kaybettiğini belirterek, "Allah mekanlarını cennet eylesin. Burada gerçekten büyük bir olaydı ve bu acıları Allah bir daha yaşatmasın. Bayram arifesinde buraya geldik ziyaret ettik. Dualarımızı yaptık, hepsinin ruhları şad olsun mekanları cennet olsun" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı