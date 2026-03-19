Haberler

Kahramanmaraş deprem mezarlığında hüzünlü bayram

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı arifesinde depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınları mezarlıkları ziyaret etti.

Kahramanmaraş 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, arife günü kabir başlarına giderek dua etti. Dulkadiroğlu ilçesi Kapıçam Şehir Mezarlığı'ndaki Deprem Şehitliğinde sabah saatlerinden itibaren süren ziyaretlerde mezar taşları temizlenip çiçekler bırakıldı. Mezarlık ziyareti için gelen depremzedelerden yakınlarının mezarlarını Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti.

Depremzede İsmail Şimşek, "Erkek ve kız kardeşlerim, annem ve yeğenlerimiz de var. Malum yarın bayram ve arife günü ziyaretlerine geldik dualarımızı yaptık. Hepsi deprem şehitleri Allah rahmet eylesin" dedi.

Nazım Kılınçoğlu da 6 Şubat'taki depremde ikiz torunu, kızı ve damadının hayatını kaybettiğini belirterek, "Allah mekanlarını cennet eylesin. Burada gerçekten büyük bir olaydı ve bu acıları Allah bir daha yaşatmasın. Bayram arifesinde buraya geldik ziyaret ettik. Dualarımızı yaptık, hepsinin ruhları şad olsun mekanları cennet olsun" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın

İran'ın hedefe koyduğu ülkedeki vatandaşlarına "Kaçın" dedi
Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi

Savaşın seyrini değiştirecek sözler! Körfez ülkesinden ültimatom var
Sadettin Saran, dünya şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp'ı kaldırıp fırlatmaya çalıştı

Ne yapıyorsun Sadettin başkan!
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı

Vay halimize! Başkanın özel kalemi vatandaşı dolandırdı
UEFA'dan Liverpool'a soruşturma

Liverpool'un başı büyük dertte
Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi

Savaşın seyrini değiştirecek sözler! Körfez ülkesinden ültimatom var
Galatasaray, UEFA'ya tazminat davası açıyor

Galatasaray'dan UEFA'ya tazminat davası
Yer: Antalya! Çukura düşen adam 1 milyon lira tazminat kazandı

Yer: Antalya! Çukura düşen adam milyonluk tazminat kazandı