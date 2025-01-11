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Kahramankazan'da Sosyal Market ile Modern Yardım Anlayışı

Kahramankazan'da Sosyal Market ile Modern Yardım Anlayışı
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Kahramankazan Kaymakamlığı'nın kurduğu Sosyal Market, ihtiyaç sahiplerine AVM standartlarında hizmet sunarak, yardımseverlerin bağışlarıyla sürdürülebilir bir destek modeli oluşturuyor. Bu uygulama ile vatandaşlar kendi ihtiyaçlarına göre ürün seçebiliyor.

Kahramankazan Kaymakamlığı Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı tarafından hayata geçirilen Sosyal Market, ihtiyaç sahibi vatandaşlara alışveriş merkezi (AVM) standartlarında hizmet sunuyor.

Kahramankazan Kaymakamlığı Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı tarafından hayata geçirilen Sosyal Market, ihtiyaç sahibi vatandaşlara alışveriş merkezi (AVM) standartlarında hizmet sunuyor. Türkiye genelinde nadir görülen bu uygulama sayesinde yaşlı, genç, kadın ve erkek herkes, kendi ihtiyaçlarına göre binlerce çeşit ürün arasından seçim yapabiliyor.

İhtiyaç sahiplerine mahremiyetli hizmet

Ankara Bulvarı üzerindeki Kaymakamlık binasının altındaki mağaza, mahremiyeti korumak amacıyla camları saydamlaştırılmış bir şekilde hizmet veriyor. Yardım almak isteyen vatandaşlar, Sosyal Yardım Vakfı tarafından sağlanan özel kartlarla mağazadan alışveriş yapabiliyor. Geleneksel koli yardımı anlayışından farklı olarak, vatandaşlar ihtiyaçlarını birebir seçme imkanına sahip.

Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dilek Şenyılmaz, Sosyal Market'in, Kaymakamızın talimatıyla kurulduğunu belirterek, "Bu merkez, sosyal yardımlara yeni bir anlayış kattı. Dezavantajlı ailelere destek sağlamak amacıyla nakdi yardımdan kıyafet yardımına kadar birçok yardım modelimiz var" dedi. Şenyılmaz, vakıf olarak, yaşlı, engelli, öksüz ve yetim bireyler için sağlanan yardımlardan eğitim ve sağlık desteklerine kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürütüldüğünü de ekledi.

Bağışçılardan destek

Sosyal Market'in sürdürülebilirliği için bağışçıların önemli bir rol oynadığını vurgulayan Şenyılmaz, "Bakanlık tarafından periyodik olarak gönderilen fonların yanı sıra, bağışçılarımızın ayni yardımları sayesinde bu marketi ayakta tutuyoruz. Özellikle depremde örneğine rastladığımız olağanüstü dönem olağanüstü samimiyet ve gayrette olduğu gibi aynı tempoda olmasa da bağışçılarımızın katkılarıyla aynı şekilde birçok ihtiyaç sahibine ulaşıyoruz" dedi.

2024 yılında 450 haneye ulaşıldı

Sosyal Market, 2024 yılında yaklaşık bin 800 kişiye kıyafet ve ayakkabı yardımı sağladı. Yardımlar sayesinde 450 hanenin yazlık ve kışlık giyecek ihtiyacı karşılandı. Şenyılmaz, mevcut stoklarla önümüzdeki dönemde de yardımların devam edeceğini belirtti.

Sosyal Market'in en önemli farklarından birinin, yardım alan bireylerin memnuniyeti olduğunu ifade eden Şenyılmaz, "Özellikle çocukların heyecanı görülmeye değer. Ürünleri karıştırıp deniyorlar ve beğendiklerini seçiyorlar. Bu, ailelere mutluluk katıyor. Ayrıca yardım yapanın da yardım alanın da kim olduğunun bilinmemesi, mahremiyetin korunması açısından önemli" dedi.

Kahramankazan'da sosyal yardımların modern bir anlayışla sunulduğu bu merkez, örnek bir dayanışma modeli olarak dikkat çekiyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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