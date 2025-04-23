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Kağızman'da Kayısı Ağaçları Çiçek Açtı, Görsel Şölen Ortaya Çıktı

Kağızman'da Kayısı Ağaçları Çiçek Açtı, Görsel Şölen Ortaya Çıktı
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Kars'ın Kağızman ilçesinde çiçek açan kayısı ağaçları, görüntüleriyle büyülüyor. Bahçelerde çocukların oyun oynadığı anlar ve görsel zenginlik, bölgeye huzur katıyor.

Kağızman'da çiçek açan kayısı ağaçları görenleri adeta büyülüyor.

Kars'ın Kağızman ilçesinde çiçek açan kayısı ağaçları kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, kayısı ağaçları arasında oyun oynayan çocuklar ise kameralara yansıdı.

Türkiye'nin kayısı üretimindeki önemli yerlerinden birisi olan ve Aras Nehri yatağında bulunan Kağızman'daki kayısı bahçelerinde renk cümbüşü yaşanıyor. Açtığı çiçeklerle uzun kavak ağaçlarının arasında bulunan kayısı ağaçları havadan görüntülendi.

Kağızman'da kayısı ağaçlarının insanı farklı bir dünyaya sürüklediğini ifade eden fotoğrafçılar, "Burası Kağızman, Kayısı ağaçlarıyla ünlü Kağızman ağaçlar rengarenk çiçek açmış. Görsel şölen sunuyor. Fotoğraf çektik. Kartpostal görüntüler var. Bu manzara insana huzur veriyor" dedi.

Öte yandan, beyaz çiçekleriyle gelinlikleri andıran kayısı ağaçları, Kağızman-Sarıkamış Karayolu kenarını adeta beyazlarla süslüyor. Güzergahı kullanan vatandaşlar, kayısı ağaçları arasında durarak bol bol sevdikleriyle fotoğraf çekiliyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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