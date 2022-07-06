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Kağıthane kurban pazarında hayvanlar sağlık kontrolünden geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Zehra Baykal - Yerel
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Kağıthane kurban pazarında hayvanlar sağlık kontrolünden geçirildiİSTANBUL Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kağıthane'de bulunan kurban pazarlarındaki hayvanlar veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Kağıthane kurban pazarında hayvanlar sağlık kontrolünden geçirildi

İSTANBUL Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kağıthane'de bulunan kurban pazarlarındaki hayvanlar veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte kurban pazarlarında denetimler sıklaştı. Kağıthane'de bulunan kurban pazarında büyükbaş hayvanların sağlık kontrolleri yapıldı. Veteriner hekim eşliğinde kurbanlıklara tek tek bakılarak fiziksel kontrolleri yapıldı. Kağıthane Belediyesi Veteriner Hekimi Yusuf Karabulut, kurban alacak vatandaşları da uyardı. Karabulut, vatandaşların kurban alırken hayvanların pasaportuna, dış görünümüne, gözlerinin canlılığına, göz yaşı akıntısı olmamasına ve tüylerinin karışık olmamasına da dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

"Hayvanlar, sağlık raporu olmadan buraya alınmıyor"

Hayvanların sağlık raporu olmadan kurban pazarına alınmadığını ifade eden Kağıthane Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekimi Yusuf Karabulut, "Kurban alacak vatandaşlarımız ilk önce bu hayvanların sağlık raporu var mıdır biz buna hayvan pasaportu diyoruz. Buna bakabilirler. Burada yaşına bakmaları gerekiyor. Kontrollü bölgelerden mesela Kağıthane belediyesi Kağıthane Kaymakamlığı ile beraber kurban hizmetleri komisyonu var. Ortaklaşa yürüttükleri kontrollü alanlarda hayvanları satıyoruz. Buradaki hayvanlar kontrollü bir şekilde buraya girişi oluyor. Bu girişlerde de hayvanların sağlık raporu olmadan buraya alınmıyor. Kurbanlık vasfına dikkat edilmesi gerekir. Hayvanların dış görünümü, tüyleri, gözlerinin canlılığı, göz yaşı akıntısı olmaması, tüylerinin karışık olmaması gibi durumlara dikkat edilmesi gerekir. Hastalık belirtisi gördüklerinde yada kesim sonrası ette bir problem gördüklerinde 174 gıda hattını arayarak yardım alabilirler. Kaçak kesim gördüklerinde de yine bu hattı arayabilirler. Kağıthane Belediyesi olarak kurban hizmetleri komisyonunda biz buranın tüm genel hizmetlerini vermekteyiz. Su, elektrik, yer ve kaçak hayvan indirilmemesi diğer taraflarda kaçak kesim olmaması kurban hizmetleri komisyonunun belirlediği yerlerde kesim olmasının sağlanması buna uymayanlar hakkında cezai işlem yapılması gibi durumlara müdahil oluyoruz. Biz de hayvanların kolayca yakalanmasını sağlıyoruz. Büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını dolduruş olmalarına dikkat edilmesi küçükbaşta ise normal ağırlığa ulaştığında kurban vasfı taşıdığından vatandaşlar rahatlıkla kurban kesimi yapabilirler" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal - Yerel

Kurban Bayramı Kağıthane Kurban Genel Yerel Haberler

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