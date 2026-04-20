Haberler

Kadirli'nin Hacıhaliloğlu Köyü'nde Depremzedeler 3 Yılı Aşkın Süredir Evlerine Kavuşmayı Bekliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Hacıhaliloğlu Köyü'nde depremzede vatandaşlar 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden üç yılı geçmesine rağmen hala deprem evlerine kavuşamadıklarını ifade ettiler. Depremzede Selver Duyan, "Biz de insanız, yaşamaya çalışıyoruz. Yemek yapılmıyor içeride, kokuyor. Dar yer. Adam yatsa ben yatamıyorum, yer yok. Öyle perişanız" dedi.

Haber : Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Hacıhaliloğlu Köyü'nde depremzede vatandaşlar 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden üç yılı geçmesine rağmen hala deprem evlerine kavuşamadıklarını ifade ettiler. Depremzede Selver Duyan, "Biz de insanız, yaşamaya çalışıyoruz. Yemek yapılmıyor içeride, kokuyor. Dar yer. Adam yatsa ben yatamıyorum, yer yok. Öyle perişanız" dedi.

Kadirli ilçesine bağlı Hacıhaliloğlu Köyü'nde 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen hala konteyner ve barakada yaşadıklarını belirten depremzedeler, evlerinin yapılıp teslim edilmemesine tepki gösterdiler.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan depremzede Evsin Duyan, 6 Şubat depremlerinde evinin yıkıldığını ancak halen yenisinin yapılmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"AFAD geldi 'Köyünüze, müstakil tapu olduğu için yapamıyoruz. Köyünüzün herhangi bir yerine ev yapacağız' dediler. Ona da tamam dedik. O olmadı 'Yok TOKİ'den ev vereceğiz', o da olmadı. 'Burada bir yer bulacağız, oraya yapacağız' dediler. Oraya bir temel attılar, daha sonra 'o temelin altında sıvılaşma var' dediler, o da olmadı. Ne olacağnı, ne yapacaklarını biz bilmiyoruz, kendileri de bilmiyorlar. Şimdi bir temel attılar. Ben kendi yerime evimin yan tarafına barakadan bir ev yaptım. Dört yıldır da bunun içinde yaşamaktayım. Ne olacağını bildiğimiz yok. Hala bir belirsizlik içerisinde bekliyoruz. Ne olacağını ben bilmediğim gibi kendileri de bilmiyorlar, bana soruyorlar. Bunu yapacak ben değilim, çözümü kendileri üretecekler. Nasıl yapacaklarsa, nasıl edeceklerse benim evimi yapsınlar. Ben dört yıldır bu barakada yaşıyorum, yeter artık."

"Yaşamaya çalışıyoruz"

Depremzede Selver Duyan da, "Ev yıkıldı, buraya geldik, 'Ha bugün ha yarın yapılacak' dediler. Şuraya bir temel atıldı, mutlu olduk sevindik. Şimdi de o temel iptal oluyormuş. Bilmiyorum nedenini. Onu da çocuklar dedi, önceden demediler, yeni öğrendik. Eşim huzursuz oluyor. Millet diyor ki 'Aman bir başınızı sokacak yer buldun'. Bu kadar da olmaz. Kafamı sokacak yer var da böyle olmaz. Biz de insanız, yaşamaya çalışıyoruz. Yemek yapılmıyor içeride, kokuyor. Dar yer, adam yatsa ben yatamıyorum. Yer yok, öyle perişanız" dedi.

Başka bir depremzede Emine Duyan ise, "Dört yıl oldu ev bekliyorum, ev de yok, bir şey de yok, yaptıkları da yok. Oraya bir temel attılar, sonu ne olur bilmiyorum. Ben ev istiyorum, yapacaklarsa evimi istiyorum. Evsiz yaşam nasıl yaşanıyorsa öyle yaşıyorum. Ev yok, su yok, yer yok, yurt, yok ne yapmamız lazım? Kendileri olsa yaşar mı benim gibi?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
İran'dan Pakistan'ın iddiasına jet hızında yalanlama
Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası
Kardeşinin katilini cezaevinden çıkar çıkmaz vurdu
Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor
O okulun tabelası asıldı, ilk törende gözyaşları sel oldu
Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası
Kirli oyun çöktü! 38 yabancı kadın...
Skandalda yeni perde! Bilgisayardan resmen cinsel video arşivi çıktı