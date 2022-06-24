Kadirli'de Tarih Araştırmaları Merkezi Açıldı

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de tarihçi-yazar Cezmi Yurtsever, Çukurova'yla ilgili binlerce belgeden oluşan Osmanlı arşivini Kadirli'de açılan Tarih Araştırma Merkezi'ne getirdi. Yurtsever, "Burayı Avrupa ve Amerika'dan dünyanın her yerinden bilim insanları temasa geçiyorlar, zaman zaman geliyorlar ve buradan bilgi alıyorlar" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Toros dağları eteğindeki dağ köyünde Tarih Araştırma Merkezi kuruldu. Osmanlı arşivinde bulunan binlerce belgeyi merkeze getiren tarihçi-yazar Cezmi Yurtsever, çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Kadirli'nin 500 yılı hakkında çok önemli bilgilere ulaştım. Tapu kayıtları, nüfus kayıtları, fermanlar, raporlar ve diğer belgeler. Neyi buldun derseniz Kanuni Sultan Süleyman'ın en büyük çiftliğinin, çeltik çiftliğinin 1530'lu yıllarda Kadirli'de ve çevresinde olduğunu öğrendim.

"100 BİN OSMANLI ARŞİVİ DERLENDİ"

Yüzlerce tımarlı sipahi askerlerinin buradaki olaylardaki yeri, onların kazançlarıyla ilgili kayıtlara baktım. 1865 yılında dağlardaki köylerin yakıldığını ve şehrin yeni baştan kurulduğunu o bilgiye ulaştım. Ama bir şey var ki önemli, Padişah Abdülhamid Çukurova'da Ermeni ve işbirlikçi grupların geniş arazi almasının tehlikesinin farkına varmış olacak ki, Anavarza dağı eteğinde bir çiftlik kuruyor, 1 milyon 100 bin dönüm araziyi kamulaştırıyor. Yıllar sonra Abdülhamid tahttan indirildiğinde bahsi geçen çiftlik bir Fransız şirkete 5 milyon altın frank karşılığı 75 yıl süreyle onlara veriliyor. Osmanlı'nın çöküşünün asıl gerçekleri bunlar. Yani Osmanlı yüzyıllarını, Kurtuluş Savaşı'nı, Cumhuriyet dönemini, Kadirli'yi, tüm Çukurova'yı, Pozantı, Adana, Osmaniye dahil bu coğrafyayı anlatan 100 bin Osmanlı arşiv belgesi, bin tane defter, on binlerce fotoğraf, yerel gazeteler, raporlar derlendi bu Tarih Merkezi'ne getirildi.

"AVRUPA VE AMERİKA'DAN BİLİM İNSANLARI GELİYOR"

Burayı Avrupa ve Amerika'dan Dünya'nın her yerinden bilim insanları temasa geçiyorlar, zaman zaman geliyorlar ve buradan bilgi alıyorlar. Osmanlı arşivindeki Çukurova ile ilgili çok zengin bilgi kaynakları burada, Toros dağları eteğinde Kadirli'ye bağlı bir dağ köyünde Mehirli Üçarmut'ta Tarih Araştırma Merkezi kuruldu. Osmanlı arşiv belgeleri burada toplanıyor bu da çok güzel bir anlam. Bu çalışmayı yapmakla da büyük mutluluk duyuyorum."

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Tarih Merkezi detaylar

Cezmi Yurtsever

ANKA / Yerel